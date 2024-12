La verità su Bove rovina la Roma: l’agente non si trattiene e sbotta

Edoardo Bove ora per fortuna sta bene e pian piano sta provando a recuperare per tornare in campo, anche se lontano dall’Italia.

Il centrocampista della Fiorentina ha vissuto un periodo tremendo dopo il malore sofferto durante la sfida contro l’Inter che ha creato grande preoccupazione in tutto il mondo del calcio italiano. Ora sta molto bene, gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo che, però, non gli permetterà di giocare più in Serie A.

Il futuro di Edoardo Bove è già molto chiaro ma è il suo passato alla Roma a creare ancora polemiche sul centrocampista: ha parlato il suo agente e ha svelato tutto.

Bove, tutta la verità sulla Roma: parla l’agente

Edoardo Bove sta pian piano provando a recuperare la forma fisica ma il suo ritorno in campo non è previsto e prevedibile nel breve termine. Il calciatore ora sta pensando a recuperare la serenità mentale prima che fisica, e poi deciderà come e dove continuerà la sua carriera.

In estate la Roma ha deciso di salutare Edoardo Bove e il suo addio non è stato ben visto dalla tifoseria che ha fortemente protestato anche per l’addio di un altro “figlio di Roma”.

Le parole dell’agente di Edoardo Bove hanno messo in cattiva luce la Roma e tutto quello che è accaduto in passato.

L’agente di Bove svela tutto: “Lo hanno mandato via”

L’addio di Bove alla Roma ha creato molti dissapori in casa giallorossa perché era un giovane idolo della tifoseria e la sua cessione è stata vista come uno sgarbo a tutta la tifoseria e al futuro del club, che avrebbe potuto contare su un calciatore cresicuto nelle giovanili e che avrebbe incarnato lo spirito romanista lasciato anche da De Rossi e Totti.

“In estate è iniziata una forte pressione di Lina Souloukou per mandarlo via dalla Roma“, ha svelato Diego Tavano, l’agente di Edoardo Bove ai microfoni de Il Corriere della Sera. “Poi il 30 agosto, quando voleva spingermi ad accettare la cessione al Nottingham per 8 milioni ma le dissi che avremmo trovato una soluzione migliore“.

“De Rossi ha sempre consigliato alla società di dare Bove solo in prestito“, ha sottolineato infine l’agente del centrocampista italiano, perché avrebbe voluto continuare ad allenarlo.

Futuro Bove: idea Premier League

La Fiorentina ha intenzione di trattenere Bove fino alla fine della stagione. I Viola non vogliono ridiscutere il prestito con la Roma e vogliono confermarlo fino alla fine della stagione, poi ovviamente il calciatore dovrà scegliere una soluzione migliore perché in Serie A non potrà giocare.

La Premier League è un’ipotesi concreta per l’ex Roma che dovrà scegliere una nuova strada e proprio il Nottingham Forest che lo avrebbe voluto in estate può puntare al suo acquisto a titolo definitivo.