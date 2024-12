Caso Bove, la Fiorentina conferma tutto: è il regalo di Natale

Momento di grande tensione in casa Fiorentina e in tutta Italia quando il 1 dicembre durante la gara di Serie A contro l’Inter si è accasciato al suolo Edoardo Bove e privo di sensi.

Un malore che ha scosso e spaventato tutti e con il giocatore che da due settimane è stato costretto a restare in ospedale sotto osservazione e per fare tutti i controlli del caso, oltre anche all’operazione dove è stato impiantato a Bove un defibrillatore sotto pelle.

Adesso c’è grande apprensione per il giocatore soprattutto dal punto di vista emotivo perché è stato ad un passo anche dal perdere la vita visto che il suo cuore si è fermato per qualche instante, ora però sembra essersi rimesso in sesto ma dovrà continuare a restare sotto osservazione. Bove al momento non sembra avere nessuna possibilità e intenzione di tornare a giocare a calcio.

Per questo motivo sembra che Bove resterà in rosa con la Fiorentina fino al termine della stagione e poi cercherà di capire cosa può essere meglio per lui e cosa vorrà fare in vista del suo futuro. Perché c’è la possibilità di tornare a giocare a calcio ma lontano dall’Italia che ha regole rigide dopo situazioni di questo tipo e non permette attività agonistica, differente il discorso invece in Premier League e altri campionati.

Fiorentina, caso Bove: c’è una conferma del club

Arrivano delle novità molto importanti che riguardano questo che è il caso Bove che con la Fiorentina resta sotto contratto e al fianco del club che ha puntato tanto su di lui. Adesso però c’è la volontà di provare ad inserire sempre di più il giocatore di nuovo in gruppo anche se non potrà svolgere attività agonistica.

Proprio nei giorni scorsi Bove è stato avvistato al centro sportivo del Viola Park per assistere alla seduta tattica dei suoi compagni in vista dei prossimi impegni. Adesso ci sono altre novità e conferme per l’allenatore perché è arrivata una bellissima notizia riguardo quello che è accaduto con la Fiorentina.

Perché proprio nella serata di ieri la Fiorentina si è ritrovata al Viola Park per la cena di Natale con la squadra che ha visti coinvolti, oltre ai calciatori, anche le giocatrici del femminile, anche tutte le consorti e le altre metà e ai vari sponsor. Unico assente giustificato purtroppo mister Raffaele Palladino, che è ancora alle prese con il grave lutto personale vista la scomparsa della madre.

Ma tra i presenti c’era anche Edoardo Bove che è tornato alla vita di tutti i giorni, eccetto il calcio giocato, dopo il grosso spavento e ora il malore sembra essere messo da pare con il giocatore che ha fatto il regalo di Natale al club e i suoi compagni presenziando alla festa con la sua ragazza.