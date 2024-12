Addio Dybala: la Roma prende l’ex Udinese, c’è l’ok dei Friedkin

Importanti novità di mercato legate al futuro di Dybala che è pronto a lasciare la Roma. Intanto, spunta il nome dell’ex Udinese per l’attacco dei giallorossi.

Accelerata improvvisa per la cessione di Paulo Dybala, che a gennaio è pronto a salutare la Roma per accettare la proposta del Galatasaray. I turchi, infatti, sono pronti a ricoprire d’oro il giocatore, con un ingaggio spaventoso, che supera i 10 milioni a stagione.

Ecco perché, in casa Roma, si è già aperto il dibattito sul sostituto di Paulo Dybala. Chi sarà l’attaccante a raccogliere l’eredità dell’argentino? In teoria, il sostituto è già presente in rosa con Matias Soulé che potrebbe trovare sempre più spazio nella seconda parte di stagione.

Inoltre, per rinforzare l’attacco della Roma, Ghisolfi pensa anche ad un ex Udinese: ecco tutti i dettagli.

C’è un filo conduttore che lega l’attaccante alla Roma. Questa volta l’affare può sbloccarsi per davvero anche per la gioia di Claudio Ranieri, che ha chiesto alla società un profilo che rispecchia le caratteristiche dell’ex Udinese.

Calciomercato Roma: ritorno di fiamma, i giallorossi sono pronti a chiudere

Non resta che attendere l’apertura ufficiale del calciomercato di gennaio 2025.

A breve, dunque, si apriranno le danze con diverse società italiane pronte a rinforzare le rose dei rispettivi allenatori.

La Roma è una di queste: i giallorossi hanno già in mente i giocatori da prendere a gennaio. Tra questi c’è anche l’ex Udinese che è pronto a tornare in Serie A per andare nella Capitale.

Con un argentino che va, c’è un portoghese che arriva. Il recente cambio di proprietà, che ha portato l’arrivo in Premier della famiglia Friedkin, può aprire uno spiraglio per quanto riguarda gli affari di mercato tra Roma ed Everton.

Nelle ultime ore, infatti, come riportato anche dal giornalista Nicolò Ceccarini di tmw, sono rimbalzato le voci relative al possibile ritorno in Italia dell’attaccante, che ha un passato con la maglia dell’Udinese.

I dirigenti, infatti, alla ricerca di un vice Dovbyk, si sono metti sulle tracce del calciatore che in Premier non ha reso secondo le aspettative. Ecco perché, Ghisolfi è pronto a chiudere per il prestito dell’attaccante che può lasciare l’Everton nella prossima sessione di calciomercato.

L’idea dei dirigenti, di entrambe le squadre, è chiudere l’operazione per portare alla Roma Beto che è il profilo di attaccante che piace anche a Claudio Ranieri. La trattativa può andare in porto a prescindere da Dybala, che comunque resta in lista di sbarco ed è tentato dall’offerta del Galatasaray.