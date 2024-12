“Dybala lascia Roma”, andrà a giocare dove nessuno credeva

Si sta parlando tanto del futuro di Paulo Dybala e della possibilità che il calciatore argentino possa andare via dalla Roma da un momento all’altro già nel mercato di gennaio.

In estate il giocatore è stato ad un passo dall’addio e ora arrivano novità su quello che può accadere in vista della seconda parte di stagione quando ci sarà di mezzo anche il calciomercato di gennaio. Perché il futuro di Dybala è ormai chiaro e sembra che possa arrivare sempre di più una rottura con la Roma.

Il club giallorosso non vuole rinnovare il contratto di Dybala e per qusto può essere venduto dalla Roma in vista delle prossime settimane, quando aprirà la finestra di gennaio che consentirà a diversi club di muoversi per poter andare a chiudere dei nuovi colpi.

Tra questi ci sarebbe il desiderio da parte di una società di puntare forte sull’argentino perché Dybala è in rottura con la Roma e può andare via. Si è detto tanto nelle ultime ore in merito a quella che è la scelta del giocatore che potrebbe anche decidere di restare fino al termine della stagione per poi decidere in scadenza con chi firmare, ma ora c’è una nuova notizia.

Calciomercato Roma: comprano Dybala, la decisione

Momento particolare questo che sta vivendo la Roma che rischia di lottare per la retrocessione fino alla fine della stagione e per questo i Friedkin preparano una maxi rivoluzione da fare nel mercato di gennaio, dove di mezzo c’è anche il futuro di Dybala in discussione e che rischia di andare via.

Momento particolare questo che vive il club perché adesso ci sono delle novità in merito a quello che può accadere con Dybala che pensa di lasciare la Roma anche in vista dei prossimi mesi con una situazione che si fa sempre più difficile da dover sopportare per il club giallorosso.

Ormai però sembra che ci siamo, perché dopo la notizia di un viaggio dell’agente di Dybala in Turchia per trattare con il Galatasaray già per gennaio che sono arrivate conferme importanti come quella di Claudio Ranieri che ha detto che Paulo può andar via e anche quella del presidente del Galatasaray che ha confermato la trattativa.

Fa ancora più rumore il silenzio di Dybala come risposta ai tanti tifosi della Roma che chiedono chiarezza che al momento sembra possa bastare. Niente Argentina quindi e ritorno a casa, si va verso la Turchia.