Serie A, ecco il colpo dallo United: arriva gratis

Il calciomercato in Serie A torna a vedere tra i protagonisti il colpo che porta al difensore del Manchester United.

Lo stesso calciatore dei Red Devils, spiegano in mattinata, non avrebbe alcuna intenzione di firmare il rinnovo, con gli accordi che ormai sembrano lontanissimi con il club di Manchester.

Da quando è arrivato Ruben Amorim al Manchester United, oltretutto, è cominciato quello che è il percorso di rivoluzione. Stesso percorso che, tra l’altro, è tutto da chiarire in merito a quelle che sono pure le posizioni di Joshua Zirkzee e Marcus Rashford, due dei principali calciatori dell’intero organico dello stesso tecnico portoghese e che potrebbero dover far spazio a Victor Osimhen. Intanto, con l’intenzione di assicurarsi un difensore di un certo spessore, in Serie A, ecco il colpo di calciomercato nell’occasione a titolo gratuito proprio dai Red Devils.

Calciomercato, colpo gratis dal Manchester United: giocherà in Serie A

A riportare la notizia dell’addio dal Manchester United, senza rinnovo e in scadenza, è l’esperto di calciomercato, Nicolò Schira. Il noto giornalista ha riportato la notizia questa mattina dell’addio del difensore del club dei Red Devils ed ecco che si accendono dunque le possibilità italiane.

Perché a questo punto è da capire se gli stessi club di Serie A, che sono a caccia di un nuovo difensore, andranno a convincere il club di Manchester a cederlo subito con lo sconto, a gennaio, oppure mettendo le mani sul suo cartellino solo a fine stagione.

Si tratta di Victor Lindelof, il classe ’94 che non trova più spazio al Manchester United e che, già a gennaio, potrebbe trasferirsi lontano dalla Premier League. Con un valore attuale di circa 10 milioni di euro, stando ai parametri di Transfermarkt, sono ben tre i club che puntano su di lui, tra i club migliori in Serie A.

Chi prende il difensore del Manchester United? La soluzione italiana

Ci sono tre squadre su Victor Lindelof. Il difensore svedese, di proprietà del Manchester United fino al 30 giugno 2025, piace a tre club italiani. Due di questi potrebbero prenderlo a zero, dal primo luglio 2025 e parliamo di Inter e Napoli. Ad anticipare questa forte concorrenza, in Italia, è Cristiano Giuntoli. Il dirigente bianconero, con l’obbligo di prendere un nuovo difensore per la Juventus al posto del lungodegente Bremer, potrebbe mettere sul tavolo, per lo United, una cifra intorno ai 5-10 milioni per convincere i Red Devils a separarsene subito.

Ultime sul colpo dallo United: il Napoli si gioca “la carta Scott”

Qualora dovesse il Napoli puntare su Victor Lindelof, beffando così Juventus e Inter, sarà per opera della “carta Scott”. I due calciatori hanno condiviso l’esperienza allo United e potrebbero ritrovarsi in azzurro, a lottare assieme per lo Scudetto, cosa mai riuscita con la maglia dello United per il titolo della Premier League.