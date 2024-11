Mercato Juve, tre attaccanti per gennaio: Zirkzee e due italiani

La Juventus vive con estremo interesse il calciomercato di gennaio: Thiago Motta ha necessario bisogno di un altro attaccante.

I bianconeri sono in difficoltà estrema in questo momento perché Vlahovic non riesce a essere decisivo e perché Arkadiusz Milik è ancora fermo per infortunio e fino al suo ritorno al 100% servirà ancora del tempo. La squadra sta iniziando a patire l’assenza di un bomber di razza tanto che nelle ultime partite sono arrivate pochissime azioni offensive e molte poche volte si è andati in zona gol con convinzione ed efficacia.

Per gennaio la Juventus cerca un attaccante e la lista sta diventando sempre più larga ma sempre più consona alle idee di gioco di Thiago Motta.

Calciomercato Juventus: il sogno per l’attacco è Joshua Zirkzee

Il futuro della Juventus passa dalle mosse di calciomercato che Giuntoli riuscirà a portare avanti per gennaio. Serve assolutamente un nuovo difensore ma sarà importante anche trovare un altro attaccante per dar manforte alla fase offensiva.

La volontà della Juventus è quella di regalare un attaccante a Thiago Motta che rispecchi il suo modo e la sua voglia di sviluppare il calcio. Con Vlahovic si fa fatica perché è un 9 puro, una punta statica e con le idee del tecnico non combacia al meglio.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus proverà a chiudere il colpo Zirkzee con il Manchester United già a gennaio: è difficile ma non impossibile.

Zirkzee difficile: sputano altri due nomi

Il nome di Joshua Zirkzee per la Juventus è molto complicato. Il Manchester United ha appena cambiato allenatore affidandosi a Ruben Amorim che quindi deve ancora valutare completamente la rosa a sua disposizione e può camibiare tutto da un momento all’altro. La società ha speso tanto per Zirkzee e non vuole “regalarlo” senza puntarci sul serio per meno di una stagione.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus ha bisogno di un attaccante e sta lavorando anche ad altri due nomi importanti che giocano già in Serie A e conoscono già bene sia i bianconeri che le idee di Thiago Motta.

Giuntoli è sulle tracce di Giacomo Raspadori e di Lorenzo Lucca. Giovani, italiani e con tanta voglia di mettersi in mostra ad alti livelli, i due calciatori hanno già dato l’ok da tempo al progetto bianconero e attendono un’offerta.

Juventus tra Lucca e Raspadori: le cifre

La Juventus segue sia Lorenzo Lucca che Giacomo Raspadori. Sono due attaccanti estremamente diversi e che potrebbero far comodo a Thiago Motta in base alla sua idea di gioco che vorrà sviluppare in bianconero. Se deciderà di puntare ancora su un attaccante “boa” allora Lucca è il nome perfetto. L’Udinese non chiude alla cessione ma chiede almeno 15 milioni per l’addio del bomber italiano.

Raspadori alla Juventus, invece, sarebbe un colpo perfetto se Thiago Motta decidesse di puntare su un centravanti mobile e duttile, capace di giocare anche su tutti gli altri settori della trequarti. Il Napoli chiede 20 milioni per l’ex Sassuolo e in questo caso si può imbastire una trattativa con uno scambio con Nicolò Fagioli.