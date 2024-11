Zirkzee alla Juventus: indizio da Manchester, Amorim ha già deciso

Adesso non ci sono più dubbi: novità sull’affare che può portare alla Juventus Joshua Zirkzee. Ecco tutti i dettagli.

Un altro importante indizio arriva da Manchester e riguarda la trattativa di mercato che Giuntoli e Kia, agente dell’olandese, stanno portando avanti per concludere l’affare e portare in bianconero l’ex Bologna.

La svolta definitiva è arrivata dopo l’arrivo sulla panchina dei Red Devils di Amorim che sin dal primo giorno di insediamento ha chiarito con i vertici del club le sue intenzioni riguardo il futuro di alcuni giocatori, tra cui anche Joshua Zirkzee.

La Juventus sta lavorando a fari spenti in vista del mercato di gennaio, che porterà in bianconero una serie di rinforzi che dovranno essere pronti all’uso.

Basta scommesse: i bianconeri vogliono portare alla corte di Thiago Motta delle certezze. Ecco perché si fanno i nomi di due ex Serie A come Skriniar e Zirkzee.

Ecco le ultimissime notizie che arrivano da Manchester riguardo il rapporto fra l’olandese e il nuovo allenatore Amorim.

Zirkzee via da Manchester? Ecco cosa sta succedendo

Un nuovo indizio da Manchester sul futuro di Zirkzee che è pronto a salutare la Premier League.

L’attaccante olandese, regolarmente convocato per la sfida di Europa League, non ha preso parte al match contro il Bodo Glimt, terminato 3-2 a favore dei padroni di casa.

Nonostante lo svantaggio, il neo tecnico Amorim non ha gettato nella mischia Zirkzee che è sempre più ai margini del progetto tecnico.

Un altro segnale che avvicina sempre di più Zirkzee alla Juventus, che è la pretendente numero uno per prendere l’attaccante che è in uscita da Manchester a gennaio. Una vera e propria occasione di mercato per i bianconeri che vogliono sfruttare l’asse fra il giocatore e l’olandese, per favorire il ritorno in Serie A dell’ex Bayern Monaco.

Contatto con Kia: Giuntoli vuole il prestito di Giuntoli

L’obiettivo del dirigente bianconero è quello di convincere l’agente dell’olandese, che è lo stesso di Douglas Luiz, a portare alla Juventus Zirkzee in prestito. Infatti, per il mercato di gennaio non ci sono tanti soldi a disposizione.

Ecco perchè servirà una genialata da parte dell’uomo mercato dei bianconeri che è già in contatto con il Psg per strappare il prestito di Skriniar, che può essere il rinforzo ideale per sostituire Bremer.

In avanti si cerca qualcuno che possa ravvivare il reparto offensivo, che è attualmente in emergenza. Zirzkee, che Motta conosce bene, può essere l’ideale per i bianconeri.