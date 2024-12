Lascia l’Inter per la Premier League: il sostituto arriva dalla Serie B

Uno dei pilastri della formazione di Simone Inzaghi potrebbe lasciare l’Inter nel prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, il richiamo della Premier League sembrerebbe essere più forte di ogni cosa, con il giocatore che starebbe seriamente valutando la possibilità di volare in Inghilterra, anche perché lì gli avrebbero promesso centralità all’interno del progetto e dunque titolarità, cosa che in nerazzurro ha faticato fino a questo momento a trovare nonostante le ultime prestazioni.

Nonostante questo, comunque, l’Inter definirebbe il ragazzo molto importante, ma se la sua volontà è quella di andare a via per provare una nuova esperienza in carriera, il club non lo tratterebbe contro voglia sostituendolo con uno dei talenti più interessanti della Serie B italiana.

Lascia l’Inter a gennaio con destinazione Premier League

In teoria Simone Inzaghi non aveva alcuna intenzione di stravolgere gli equilibri all’interno del suo spogliatoio per questa seconda parte di stagione, ma inevitabilmente l’allenatore dell’Inter sarà costretto a farlo considerate le ultime notizie di calciomercato trapelate dalle parti della Pinetina.

Di giocatori scontenti non ce ne sono, anche se uno in particolare sarebbe stuzzicato dall’idea di poter diventare importante altrove. Non che all’Inter non lo sia, attenzione, anzi, Inzaghi lo prendere in considerazione molto stesso, ma il ragazzo è come se si sentisse nel costante limbo tra il non essere nessuno e l’essere qualcuno di importante per questi colori. Visto che difficilmente esiste una risposta a questo dubbio, il nerazzurro starebbe seriamente valutando la possibilità di andare altrove, in Premier League per l’esattezza, complice l’interesse di uno dei club più importanti di tutto il campionato inglese.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina in edicola da Il Corriere dello Sport, alcuni emissari del Tottenham sarebbero stati in Italia per visionare più da vicino Bisseck, giocatore estremamente duttile e per il quale Simone Inzaghi va pazzo, anche se fino a questo momento non è riuscito a riservargli lo spazio che meriterebbe. Ed è per questo che il tedesco non escluderebbe la possibilità di andare via dall’Inter nel prossimo calciomercato.

L’Inter ha già deciso con chi sostituirlo

Semmai Bisseck dovesse andare via da Milano, l’Inter avrebbe già pronto il difensore col quale andare a sostituirlo. La scelta potrebbe forse far storcere il naso, visto che la dirigenza nerazzurra andrebbe a pescare addirittura dalla Serie B, ma nel corso degli ultimi anni colpi del genere hanno sempre dato ragione a Marotta, Ausilio e dirigenza, motivo per il quale il popolo nerazzurro non può fare altro avere fiducia nella sua squadra mercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, qualora ce ne fosse il bisogno, l’Inter potrebbe fare all-in su Nicolò Bertola dello Spezia, giovane difensore centrale, italiano, classe 2003, che in questa stagione si sta mettendo in mostra in Serie B con prestazioni di assoluto livello, e che infatti gli hanno permesso di attirare l’attenzione non solo dell’Inter, ma anche del Napoli. Il valore di mercato di Bertola, ad oggi, dovrebbe aggirarsi attorno ai 2 milioni di euro stando a dati Transfermarkt.