Juve in emergenza, annunciati due infortuni: i tempi di recupero

La situazione che riguarda la Juventus non è delle migliori, se si considera la folla che c’è per l’emergenza infortuni al J-Medical.

Nel giorno di vigilia di quella che sarà la sfida tra Monza-Juventus, Thiago Motta ha preso voce e in conferenza stampa ha annunciato due problemi che si aggiungono agli altri.

In sostanza, Thiago Motta, ha praticamente fatto due nomi in mezzo a molti altri, sulla situazione infortuni che ha colpito duramente la Juventus. Stessa situazione che, non va dimenticato, porta forte apprensione per i bianconeri se si considera quella che sarà la Supercoppa in Arabia Saudita tra praticamente due settimane quando, in occasione della semifinale per le Final Four della Supercoppa italiana, si giocherà la sfida da dentro o fuori col Milan.

Emergenza Juventus: due infortuni, l’annuncio in conferenza stampa

C’è prima il Monza, poi arriveranno anche gli altri importanti impegni e tra questi, sicuramente, quello della Supercoppa da giocare contro il Milan che, in caso di vittoria, porterebbe ai bianconeri la possibilità della finale, contro la vincente tra Atalanta e Inter.

La Juventus però va un passo per volta e, reagendo all’ultimo pareggio contro il Venezia, dovrà trovare assolutamente i tre punti per rimettersi in corsa Scudetto. Stessa corsa che non sarà percorribile per alcuni dei giocatori che sono out per infortunio.

Nella lunga lista degli indisponibili, Thiago Motta ha fatto due nomi tra i quali uno sembra non essere convocato e l’altro è tutto da valutare. Nel corso della sua conferenza stampa ha fatto chiarezza sulle condizioni e su quelli che sono poi i potenziali tempi di recupero in merito proprio al doppio infortunio alla Continassa.

Due infortuni: le parole di Thiago Motta in conferenza

Quelle che seguono, sono le parole di Thiago Motta che aggiunge Cambiaso e Douglas Luiz alla lunga lista dei nomi tra gli indisponibili per Monza-Juventus: “I convocati? Non ci sono Bremer, Cabal, Milik Rouhi, Weah e pure Douglas Luiz. Stiamo valutando Cambiaso. Per quanto riguarda Douglas sinceramente vorrei anche portarlo con noi, ma io ho bisogno solo di ragazzi che sono al 100%”.

Juve in emergenza: si teme per la Supercoppa

Cambiaso potrebbe essere convocato, ma è tutto da valutare. Thiago Motta e l’ambiente bianconero teme in realtà non solo per queste due sfide che restano nel 2024, ma soprattutto per la Supercoppa da giocare nei primi giorni di gennaio. La certezza è che Douglas Luiz non ci sarà in questa sfida contro il Monza, ma è da capire poi se sarà o meno al 100% in vista del delicato impegno a gennaio. Cambiaso, ancor più fondamentale del brasiliano, conta di esserci e sta cercando di recuperare, appunto, per essere al 100% all’appuntamento contro i rossoneri.