Supercoppa Italiana, cambia tutto: UFFICIALE il nuovo format

L’Assemblea della Lega Serie A ha confermato il nuovo format della prossima Supercoppa Italiana: Spagna presa a modello

Se ne era parlato mesi addietro, anche per aumentare la spettacolarità nell’assegnazione del trofeo e per consentire alle squadre partecipanti, nonchè allo stesso movimento calcistico italiano, di avere più visibilità. L’Assemblea di Lega tenutasi lunedì 13 marzo a Milano ha reso finalmente ufficiale la variazione nel format della Supercoppa Italiana a partire dalla stagione 2023-24.

Nell’anno prossimo la competizione vedrà sfidarsi 4 partecipanti: la vincitrice del campionato, la seconda classificata e le due finaliste di Coppa Italia. Il format potrebbe essere cambiato nelle successive tre edizioni che si svolgeranno in Arabia Saudita: il trofeo è stato infatti assegnato al paese asiatico per quattro edizioni nei prossimi sei anni.

La Supercoppa Italiana cambia look

Il regolamento prevede che se una delle finaliste dovesse arrivare seconda in campionato, come per esempio l’Inter – o addirittura la Juventus se dovessero essere restituiti i 15 punti di penalizzazione – sarà allora la terza classificata in Serie A a prendere parte alla kermesse. Nella Coppa Italia 2022/23 è bene ricordare che l’altra semifinale vedrà impegnate la Fiorentina e la Cremonese, due outsider nella corsa all’ambìro trofeo.

Il modello adottato nella delibera dell’Assemblea di Lega ricalca in tutto e per tutto quello che già accade in Spagna. Dove, a partire dal 2019, le prime due della Liga partecipano alla Supercoppa assieme alle finaliste della Copa del Rey dell’annata precedente.