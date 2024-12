Figuraccia Napoli, retroscena Conte dopo il Genoa: cos’è successo

Il Napoli di Antonio Conte ha battuto il Genoa ed è tornato al primo posto in classifica: dopo la partita è successo di tutto negli spogliatoi.

Gli azzurri sono riusciti a vincere contro il Grifone dopo una partita estremamente combattuta che è terminata 1-2 e ha regalato un’altra vittoria fondamentale per il percorso che è cominciato con Antonio Conte qualche mese fa. Anche in questa partita, però, ci sono state delle difficoltà nella gestione del risultato e delle partite che non sono per niente piaciute al tecnico partenopeo che non ha digerito la situazione.

Ora sono spuntati dei retroscena davvero incredibili che vedono Conte protagonista al termine della partita.

Genoa-Napoli fa innervosire Conte: le ultime

La vittoria del Napoli è stata decisiva per riportare gli azzurri al primo posto in classifica in Serie A, in attesa della partita dell’Atalanta e di quella dell’Inter – che poi ha ancora una partita da recuperare – che potrebbero ancora cambiare la classifica.

Il risultato maturato a Marassi fa felice Conte per la classifica ma la prestazione non è stata completamente positiva per l’allenatore salentino che è parso estremamente nervoso nel post partita.

Antonio Conte è una furia dopo Genoa-Napoli. L’allenatore azzurro si è fatto sentire in maniera possente nello spogliatoio: svelato il retroscena incredibile.

Retroscena Conte: furia negli spogliatoi

Il secondo tempo del Napoli non è minimamente piaciuto ad Antonio Conte. La squadra ha rischiato tantissimo nonostante fosse due gol avanti e dopo il gol del Genoa si è abbassata troppo e ha concesso tante azioni alla squadra di Vieria che in più occasioni è andata vicino al pareggio, e solo un grande Meret è riuscito a metterci una pezza.

Al termine della partita Conte era furioso con la sua squadra. Lo ha dimostrato sia ai microfoni di DAZN che poi in conferenza stampa e spuntano anche urla pesanti e terrificanti nel post partita che hanno chiarito il suo nervosismo.

“Abbiamo voluto soffrire, ci siamo messi la partita in salita: dobbiamo fare riflessioni – ha detto Conte in conferenza stampa dopo il Genoa -, possiamo essere contenti per il risultato ma dobbiamo fare tanta strada e cercare di migliorare. Oggi il secondo tempo non mi ha per niente soddisfatto“.

Furia Conte, Di Lorenzo svela tutto

“Il mister ci ha detto che non possiamo rientrare così dagli spogliatoi“, ha svelato il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa dopo la partita contro il Genoa. Al termine della partita contro il Genoa, dunque, Conte si è fatto sentire a dovere dai suoi negli spogliatoi.

“Sono tre punti importanti ma a due facce: nel primo tempo bene, secondo tempo non al nostro livello. Analizzeremo la partita, ci portiamo a casa la vittoria e siamo contenti”, ha poi concluso Di Lorenzo che ha lanciato un messaggio importante ai compagni.