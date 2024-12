Napoli, 2 regali a Conte: i nuovi acquisti hanno già lavorato con lui

Arrivano aggiornamenti di calciomercato sulle mosse del Napoli che è pronto a fare nuovi acquisti a gennaio per Antonio Conte e ora due colpi possono arrivare subito.

Novità importanti che riguardano le nuove notizie di calciomercato che ha dato Gianluca Di Marzio di Sky Sport che rivela quello che può accadere da un momento all’altro per il Napoli che sta trattando con i nuovi giocatori che potrebbero arrivare già nella sessione invernale di gennaio.

Un momento decisivo che può svoltare la stagione del Napoli he vuole continuare a lottare per i livelli alti della classifica italiana di Serie A e adesso ci sono delle novità che possono dare una scossa ulteriore all’ambiente Napoli con la rosa che può seriamente andare a migliorarsi con nuovi acquisti di grande valore.

Situazione particolare questa che può andare ad evolversi da un momento all’altro con il Napoli che può fare nuovi acquisti molto importanti per andare a migliorare la rosa attuale perché il tecnico Antonio Conte chiede esperienza, qualità, leadership e motivazioni forti per iniziare questo nuovo progetto azzurro ai nuovi arrivati.

Calciomercato Napoli: due acquisti per Conte

L’obiettivo è quello di andare a migliorare sempre di più la rosa e alzare l’asticella, ma in questo momento in casa Napoli ci sono dei nuovi obiettivi che possono diventare acquisti nel mercato di gennaio. Il club sta già lavorando perché sa che dovrà sfruttare delle occasioni per chiudere alcuni affari che possono rivelarsi utili per il club e l’allenatore.

Occhio al colpo di scena che può arrivare proprio in casa Napoli perché c’è anche la concorrenza della Fiorentina ma c’è la volontà di andare a rinforzare il centrocampo puntando su un giocatore molto importante ed esperto come Matic. Il centrocampista ex Roma e Chelsea ha lavorato proprio con Conte quando era con il club inglese e ora occhio al colpo di scena.

Arrivano aggiornamenti su quello che può accadere da un momento all’altro con il Napoli che può puntare sull’acquisto di Matic e la Fiorentina anche che può sfruttare l’occasione per un ritorno in Italia del calciatore classe 1988 che è al Lione con cui si sta trovando molto bene ma ha un contratto in scadenza tra 1 anno e mezzo e può esserci l’apertura al trasferimento per lui nella prossima sessione di gennaio. Conte lo accoglierebbe col sorriso e a braccia aperte.