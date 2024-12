“Del Piero presidente”, arriva l’annuncio che stravolge la Serie A

Alessandro Del Piero non si è mai allontanato realmente dal calcio italiano: ora è pronto a diventare il nuovo presidente della squadra.

L’ex stella del calcio italiano e della Juventus è sempre rimasto nel cuore di tutti i tifosi che lo hanno sempre idolatrato e messo tra i primi posti tra i calciatori migliori della storia del calcio italiano e non solo. Dal suo addio alla Juventus si è sempre parlato e sperato in un ritorno in pompa magna nel calcio italiano, tra i massimi dirigenti di una squdra o anche della Lega Serie A o della FIGC ma fino a questo momento non è mai stato possibile.

Il futuro di Alessandro Del Piero può cambiare a breve e lo stesso può accadere per tutto il mondo del calcio italiano: ci sono grosse novità.

Serie A: Del Piero presidente del club

Il nome di Del Piero è sempre al centro di grandi sogni che fanno i tifosi della Juventus che lo rivorrebbero in società. Spesso nell’ultimo periodo si è parlato di Del Piero come la persona giusta per far rinascere il calcio italiano e quindi come dirigente in FIGC.

Nelle scorse settimane lo stesso Alex negò qualsiasi tipo di contatto con i vertici della FIGC per diventare presidente e non aveva neppure sentito i club italiani per potersi candidare e riuscire a essere votato.

Secondo le ultime notizie, Alessandro Del Piero può tornare nel mondo del calcio e, in particolare, in Serie A, dalla porta principale e come presidente.

Del Piero torna da presidente: il mondo Juventus sogna

Alessandro Del Piero torna alla Juventus? L’ex stella dei bianconeri è pronto a tornare a essere un nome brillante e centrale per il calcio italiano e spesso si è parlato anche di un accordo con la famiglia Elkann per riprendersi il posto più importante della Juve.

Le voci sul suo futuro lo avvicinano alla Juventus, come riferisce calciomercato.it. La Juventus si sta strutturando in modo più solido e concreto, con gli ingressi in società già importanti come accaduto qualche mese fa con Giorgio Chiellini, che avvicinano sempre di più al cambio di presidenza.

La strada per Del Piero presidente della Juventus è iniziata e i motivi sono da ricercare soprattutto nel desiderio di ridare un’identità precisa alla società.

Del Piero presidente della Juventus: quando sarà possibile

In questo momento la Juventus sta cambiando pian piano tutte le cose negative degli anni scorsi e soprattutto sta provando anche a ridarsi un’identità forte e concreta in campo, tra Serie A e Champions League.

Del Piero può diventare presidente della Juventus nell’arco dei prossimi due anni. Con lui la Juve chiuderebbe un cerchio e ripartirebbe alla grande.