Calciomercato Juventus, se ne va Yildiz: servono soldi per il nuovo acquisto

La Juventus inizia a valutare tutti i possibili colpi per il futuro: ma ora si parla anche della cessione di Yildiz per far cassa.

I bianconeri vivono una stagione fortemente complicata e ricca di incertezze. Thiago Motta sta provando a fare il massimo per riuscire ad arrivare a tutti gli obiettivi prefissati a inizio stagione ma fino a questo momento non sta riuscendo nell’intento. Si pensava che la Juve potesse dimostrare in campo anche bel gioco, belle trame offensive e invece si sta dimostrando molto simile a quella della passata stagione.

Il mercato della Juventus è già entrato nel vivo e ora si è aperto un clamoroso scenario: la cessione di Kenan Yildiz.

Calciomercato Juventus, cessione Yildiz in estate: le ultime

La stagione della Juventus è molto altalenante e in questo momento non è positiva. Nonostante la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliaru, i segnali lanciati fino a questo momento in Serie A non lasciano ben sperare la tifoseria bianconera.

Gli introiti Champions di questo passo verranno a mancare e per questo motivo saranno, poi, possibili alcune cessioni di grandissimo valore. Anzi, saranno fondamentali per tenere in vita il bilancio del club e la possibilità di rinforzare la rosa in più reparti avendo disponibilità economica vera

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus ha aperto le porte alla cessione di Kenan Yildiz a fine stagione.

Juventus, via Yildiz: c’è una nuova priorità per Thiago Motta

La Juventus è alla ricerca di un nuovo centrocampista di qualità e quantità. Il nome in cima alla lista di Thiago Motta è quello di Sandro Tonali. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli vuole regalare il centrocampista italiano al suo allenatore nell’ottica di un rinforzo importante in mediana.

Per acquistare Tonali la Juventus cederebbe Yildiz e Fagioli. Soprattutto se non dovesse raggiungere la qualificazione in Champions League. Il campione turco ha rinnovato il suo contratto all’inizio di questa stagione, prendendo anche la maglia numero 10 e ha una valutazione di 35-40 milioni.

Ci sono moltissime squadre interessate a Yildiz, sia in Serie A che nel resto d’Europa. La sua cessione sarà necessaria ai fini del bilancio e per potersi permettere l’acquisto di Sandro Tonali per rinforzare la mediana.

Tonali alla Juventus: le cifre dell’affare

La Juventus ha individuato in Sandro Tonali il rinforzo giusto per il centrocampo. Andrebbe a completare un reparto già fortissimo, con Locatelli e Thuram che oggi sono inamovibili ma che potrebbero lasciare il passo al centrocampista ex Milan.

Il Newcastle è disposto a cedere Tonali ma solo per 55-60 milioni di euro. Giuntoli si è già mosso e ha avviato i contatti con il suo agente, Beppe Riso, per riuscire ad anticipare la folta concorrenza e riportare il talento italiano in Serie A.