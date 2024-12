Maldini attacca il Milan: Theo e Tonali si schierano

E’ crisi totale per il Milan e ora si accende una contestazione impossibile da fermare. Contro la società Paolo Maldini per quello che è accaduto alla festa dei 125 anni del Milan e Theo Hernandez e Tonali si schierano.

Clamoroso quello che sta accadendo in casa Milan con la festa dei 125 anni rovinata e tra le tante polemiche. Una festa dove non ha partecipato una leggenda del club rossonero come Paolo Maldini ormai in rottura con la società attuale per quello che è successo negli ultimi anni quando è stato cacciato dal club in malo modo.

A far andare su tutte le furie ancora di più i tifosi rossoneri alla festa dei 125 anni del Milan il fatto che il proprietario Gerry Cardinale non si sia presentato nella città italiana ma sia rimasto all’estero per altri affari. A concludere la serata amara e ricca di polemiche e tensioni un pareggio 0-0 contro il Genoa che allontana sempre di più il club da ogni lotta attualmente in classifica.

Ormai e crisi totale per il Milan che nelle ultime 5 partite di campionato ha vinto solo 1 volta e ora la classifica si fa sempre più complicata per qualsiasi obiettivo stagionale. Contestazione dei tifosi che chiedono alla società di andare via e ora è ancora più forte le tensione visto che i calciatori in rosa e anche grandi ex si sono schierati contro il club e la gestione di Red Bird.

Milan, Maldini attacca la società: la reazione di Theo e Tonali

Per la festa dei 125 anni del Milan non è stato invitato una leggenda come Paolo Maldini che con il club rossonero ha vinto di tutto ed è stato un fedelissimo capitano per tanti anni. Dopo il silenzio però è scattata l’immediata reazione.

A fare un rumore assordante in questo clima di tensione e contestazione di tifosi contro la società del Milan è stato il commento di Paolo Maldini che per la festa dei 125 anni del Milan ha scritto: “Tanti auguri Milan per i tuoi 125 anni! Nessuno potrà mai scalfire il tuo legame con la famiglia Maldini, la storia è memoria”.

Un post polemico sui social che non ha per niente fatto piacere alla società e a far ancora più polemica e rumore sono stati i commenti di Theo Hernandez e Sandro Tonali che hanno commentato con un cuore quello che Maldini aveva scritto mandando una frecciatina a Red Bird, Cardinale e tutta l’attuale dirigenza del Milan.

Grandi problemi per il Milan perché Theo Hernandez è in rottura con l’attuale società e Sandro Tonali è stato venduto tra le polemiche qualche anno fa, lo stesso destino che potrebbe esserci per il terzino francese visto che la trattativa per il rinnovo è ormai lontana.