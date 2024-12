Ancelotti Jr in Serie A, è fatta: tutto pronto per la prossima stagione

Crescere e maturare al fianco di papà Carlo non è da tutti, con Davide Ancelotti che avrà finalmente l’opportunità di dimostrare quanto vale.

È infatti tutto pronto per la prossima stagione, con il figlio dello storico allenatore di Real Madrid e Milan, fra le altre, che potrebbe arrivare ad esaudire un desiderio del papà sedendosi sulla panchina di una delle squadre più prestigiose della Serie A. Parlare di fumata bianca è prematuro, anche perché la dirigenza starebbe valutando anche altri profili per il futuro oltre a quello di Davide, ma le sensazioni portano a credere che alla fine possa essere proprio Ancelotti Jr l’uomo dal quale ripartire.

Ancelotti Jr in Serie A, svelato dove allenerà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Davide Ancelotti, che per la prima volta da quando è entrato in questo mondo si dividerà da papà Carlo per intraprendere una carriera “da solista”, con tutte le difficoltà del caso. Seguire ed imparare da un allenatore come è stato ed è tutt’ora l’ex Milan è semplice, ma in molti dalle parti di Valdebebas hanno parlato un gran bene di Davide, che a partire dalla prossima stagione avrà l’occasione di dimostrare effettivamente quanto vale.

E da dove poteva partire la nuova carriera di Davide Ancelotti se non dalla Serie A? Nel corso di questi mesi si è tanto parlato di opportunità estere per il classe ’89, che però sembrerebbe aver dato precedenza al campionato italiano, complici anche le voci che lo vedrebbero accostato ad una delle panchine più importanti di tutto lo stivale. Per papà Carlo sarebbe un sogno, ma ad oggi parlare di affare fatto sembrerebbe essere piuttosto prematuro, anche se l’impressione è questo scenario possa alla fine realizzarsi.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina in edicola da Il Corriere dello Sport, Davide Ancelotti sarebbe uno dei nomi in lista per diventare il nuovo allenatore della Roma a partire dalla prossima stagione. In realtà la prima scelta di Ranieri e di tutta la dirigenza giallorossa sarebbe un’altra, ma l’idea che la dinastia Ancelotti possa trovare continuità lì dove tutto è cominciato stuzzica e non poco i dirigenti dalle parti di Trigoria.

È la prima scelta per la panchina nella prossima stagione

Davide Ancelotti potrebbe iniziare la sua carriera da allenatore (in prima) a Roma, lì dove papà Carlo si è invece fatto grande da calciatore. Per l’ex allenatore di Milan e Napoli, fra le altre, sarebbe un sogno poter vedere il proprio figlio sedersi sulla panchina di una squadra che tiene tanto a cuore, ma per Ranieri e Ghisolfi il classe ’89 è un’opzione, ma non al momento la prima scelta.

I nomi in cima alla lista dei desideri della Roma per la prossima stagione sono infatti quelli di Ancelotti padre, stuzzicato però dall’idea di poter diventare CT del Brasile, e Massimiliano Allegri, contesto tra i giallorossi ed il Milan, con il quale avrebbe avuto un contatto esplorativo in caso di esonero di Fonseca.