Serie A, il club cambia proprietà: cessione entro la fine del 2024

Dopo tutte le difficoltà economiche e non riscontrate nell’ultimo anno e mezzo, il presidente ha finalmente deciso di dare via il club.

La situazione è risultata essere più semplice a dirsi che a farsi, ma finalmente l’attuale presidente avrebbe trovato e raggiunto un accordo con chi, secondo lui, avrebbe veramente a cuore il futuro sportivo e societario del club. Le trattative sono durate mesi, come è giusto che sia in questi casi, ma la fumata bianca sembrerebbe essere finalmente arrivata, come confermano anche le ultime notizie che hanno svelato la data entro la quale ci sarà questo attesissimo passaggio di consegne.

Non solo, a confermare oramai la rivoluzione in atto, in queste ore sarebbe anche stato fatto il nome di chi assumerà il ruolo di amministratore delegato del club.

Il club cambia proprietà entro la fine del 2024

Quest’anno in Serie A ci sono stati tanti cambiamenti, di maglie ma soprattutto di panchine considerati i 4 esoneri registrati fino a questo momento. La stagione corrente potrebbe però regalare qualcosa di addirittura ancora più grosso, visto e considerato che dopo il Genoa un’altra importante società italiana sarebbe in procinto di cambiare proprietà.

Non si tratta essere di un’indiscrezione né tantomeno di un qualcosa in via di evoluzione, ma di qualcosa di estremamente concreto, visto e considerato che sarebbe stata anche svelata la data di quando il nuovo presidente subentrerà a quello attuale. Un po’ di emozioni e di dispiacere c’è, anche perché in altre condizioni nulla sarebbe cambiato, ma le condizioni critiche nelle quali riversa il club hanno portato la società a farsi un esame di coscienza e decidere di lasciare quest’importante squadra nelle mani di chi possa garantirgli un futuro migliore.

Dunque, stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, Maurizio Setti è pronto a cedere il Verona. Ad 11 anni dal suo arrivo, l’imprenditore italiano lascerà entro la fine del 2024 il club scaligero nelle mani di Presidio Investors, che proprio nella giornata di ieri ha firmato l’acquisizione della società.

Svelato anche il nuovo amministratore delegato

È piuttosto curioso venire a conoscenza del fatto che l’avventura di Setti da presidente e proprietario del Verona iniziò nell’agosto 2013 contro il Milan e terminerà 11 anni e qualche dopo proprio contro la formazione rossonera. Il passaggio di proprietà degli scaligeri nelle mani di Presidio Investors è stato oramai firmato, con il fondo americano che avrebbe anche già individuato la figura del nuovo amministratore delegato.

Si tratta di Italo Zanzi, che gode comunque di una discreta esperienza in Italia, visto che è stato CEO della Roma tra il 2012 ed il 2016. Altra curiosa coincidenza riguarda il fatto che la prima partita della nuova proprietà potrebbe essere contro il Bologna, altro club per il quale è passato Setti.