Serie A, vendono il club: svelati i nuovi proprietari

Arrivano notizie di calciomercato che riguardano direttamente quello che è un club di Serie A messo in vendita e ora pronto a passare nelle mani di ricchissimi proprietari.

Perché arrivano aggiornamenti in merito a quella che sarebbe stata la scelta dell’attuale società di volersi fare da parte per dare un futuro sempre più promettente e vincente anche magari a quello che è un club che è pronto a passare alla storia dopo averla già fatta di recente. Perché gli ultimi anni sono stati davvero importanti per il club che ora può essere venduto.

Ad esporsi è stata direttamente la società che ha voluto chiarire quella che è la sua idea dopo diversi avvenimenti che sono accaduti in questi ultimi anni. Adesso è il momento giusto per provare a dare una scossa a tutto l’ambiente e c’è anche l’intenzione di provare a garantire un futuro sempre più importante al club che può essere venduto in Serie A.

Cessione in Serie A, un club in vendita

La decisione è molto importante perché è arrivato l’annuncio direttamente da parte della società che ha voluto spiegare quello che sta accadendo con uno dei vertici della società che gestisce il club di Serie A pronto alla cessione.

Ci sarebbe intenzione di provare a far entrare nel progetto dei volti nuovi che con il loro budget possono garantire qualcosa di davvero importante ai tifosi e al club che può diventare sempre di più parte della storia del calcio italiano. Ora c’è attesa per capire chi saranno i nuovi proprietari dopo la cessione del club di Serie A.

Possibile cessione di un club di Serie A perché il Monza può passare i nuove mani dopo che l’attuale società ha dato il via libera al possibile arrivo di nuovi acquirenti e ora si aprono diverse possibilità visto l’annuncio.

A raccontare quello che è il piano ben preciso è stato direttamente Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, che senza giri di parole ha chiaramente detto che c’è la volontà di fare del bene per il Monza, in questo momento al penultimo posto in classifica in Serie A.

Proprio Pier Silvio Berlusconi ha parlato di quella che è la volontà di trovare qualcuno che possa insieme o da solo far crescere il Monza. Nuovi investitori o un ricco proprietario che prenda la palla in mano da solo per provare a scrivere pagine di storia.