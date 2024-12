Nuovo cambio in panchina: c’è il ritorno di Juric

Ci sono delle novità sul futuro di Ivan Juric che, dopo l’esonero dalla Roma, è pronto a tornare in pista per guidare un altro club. Ecco le ultimissime riguardo la prossima destinazione dell’allenatore che sta per accettare l’offerta del club.

Ripartire. E’ questo il mantra di Ivan Juric che vuole archiviare quanto prima la brutta esperienza capitolina, alla guida della Roma.

Arrivato in giallorosso con il malcontento dei tifosi e dello stesso spogliatoio, il tecnico non è mai entrato in sintonia con l’ambiente romanista. L’esperienza alla fine si è conclusa con l’esonero. Una scelta sbagliata, dunque, che è arrivata in un momento particolare della carriera dell’ex Torino, che non vedeva l’ora di ritornare in pista.

I fatti, però, non hanno dato ragione al tecnico e al suo entourage, che aveva spinto per l’arrivo del suo assistito alla Roma. Ecco perché, per non restare fermo, adesso Juric vuole mettersi di nuovo in discussione.

Anche questa volta, però, è pronto ad accettare una situazione alquanto difficile che rischia di compromettere ulteriormente la sua carriera da allenatore.

Harakiri di Ivan Juric?

Solo il tempo darà delle risposte riguardo la scelta del mister. Di sicuro, ad oggi, quella che intende prendere è una situazione davvero complicata che rischia seriamente di metterlo in difficoltà.

Ovviamente, la tentazione di tornare in pista è davvero alta. Soprattutto perché c’è la possibilità di allenare in Premier League, uno dei migliori campionati in giro per l’Europa. Ecco perché, alla fine, Juric sta per firmare la rescissione con la Roma per tornare subito in panchina in Inghilterra.

Chi sta prendendo Ivan Juric?

Arrivano conferme riguardo l’indiscrezione relativa al ritorno in panchina di Ivan Juric. Il tecnico croato è pronto a tornare per tentare di fare il miracolo nel campionato inglese.

Juric vuole dare una svolta alla sua carriera ed archiviare l’esperienza alla Roma. Ma la scelta è davvero rischiosa, perché ha deciso di accettare una situazione difficile e prendere in mano le sorti del club inglese, che ha raccolto solo 5 punti in 16 partite.

Dopo l’esonero di Russel Martin, la dirigenza ha deciso di portare sulla panchina del Southampton Ivan Juric.

Juric riparte dalla Premier: è tutto fatto con il Southampton

Un’altra impresa impossibile per Juric, che è deciso ad accettare questa proposta da parte del club briannico che si trova a meno 9 dalla zona salvezza.

Il Southampton è ultimo in classifica ed ha appena esonerato il proprio allenatore. Adesso Juric sta discutendo gli ultimi dettagli, prima di legarsi al nuovo club che gli permetterà di tornare subito in pista. Magari questo può essere il preludio all’arrivo anche di qualche altro allenatore in Premier League, con Sarri che è pronto a valutare la proposta di un club.