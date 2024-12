Juventus, altro colpo “alla Kalulu” sempre dal Milan: è fatta

La Juventus ci ha preso gusto nell’andare a pescare rinforzi dal Milan, cosa che potrebbe accadere anche nel prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi su un esubero della formazione di Paulo Fonseca, o meglio, uno di quei giocatori che non sono riusciti ad entrare nelle grazie dell’allenatore portoghese per via di comportamenti rivedibili. Considerando il fatto che stiamo parlando di un calciatore di assoluto livello, il capo dell’area sportiva bianconera è pronto a sedersi al tavolo delle trattative con il Milan e sfruttare quest’occasione, che come anticipato si potrebbe concretizzare già a gennaio.

Paradossale ma vero, Kalulu potrebbe giocare un ruolo fondamentale in quest’operazione, visto che sarebbe anche già entrato in contatto con l’ex compagno per convincerlo a trasferirsi alla Juventus.

Juventus, altro colpo “alla Kalulu” dal Milan

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus. Stando alle ultime notizie, infatti, Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a mettere a segno un colpo dal Milan dopo Pierre Kalulu la scorsa estate. Considerato il rendimento che sta avendo il francese in bianconero, non è da escludere che il club di via Aldo Rossi di rifiuti di andare a rinforzare ulteriormente una rivale, ma i pessimi rapporti tra il calciatore e Paulo Fonseca spingerebbero il difensore lontano da Milano.

Considerata la sua esperienza, Giuntoli è pronto a sfruttare a proprio favore questa situazione per regalare a Thiago Motta il sostituito naturale di Gleison Bremer, ovvero un giocatore veloce e forte fisicamente che con Pierre Kalulu potrebbe andare a ricreare quella coppia di difensori centrali che nel 2022 permisero al Milan di vincere lo scudetto.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, per andare a rinforzare e completare la propria difesa nel prossimo calciomercato invernale, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Fikayo Tomori del Milan. La pista che porta al difensore anglo-canadese, però, è sì percorribile ma molto complessa.

Asse caldo quello che collega Milano a Torino

Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Milan per firmare con la Juventus, un po’ come fatto da Pierre Kalulu in estate. Ma considerato proprio l’esperienza con il francese, quanto la dirigenza rossonera vuole accollarsi nuovamente il rischio di vedere un suo esubero sublimarsi con la maglia di una rivale e dover intervenire sul mercato andando a prendere un giocatore che potrebbe non darti delle garanzie?

Zero, ed è per questo che la strada che porta Tomori alla Juventus è da seguire ma resta complicata. A fronte di questo la Vecchia Signora avrebbe iniziato a seguire altri giocatori, con Hancko che resta il nome in cima alla lista dei desideri, con quello di Vasquez del Genoa, invece, che starebbe iniziando a prendere prepotentemente quota. Staremo a vedere.