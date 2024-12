Infortunio e tegola: c’è la lesione, i tempi saranno lunghissimi

Nel corso di questo week-end, poco prima di quella che sarà la sfida di campionato, la notizia sulla lesione in merito all’infortunio del calciatore.

Nell’ultima sfida giocata in campionato già era emersa una problematica legata all’infortunio del calciatore, mandando non poco in apprensione il proprio allenatore, per quelli che saranno i lunghi tempi di recupero.

Quest’oggi, all’interno del comunicato ufficiale apparso sul sito del club di Serie A, la notizia che vede il calciatore assente non solo per queste ultime partite che restano del 2024. I tempi saranno lunghissimi e obbligano la società a prendere probabilmente dei provvedimenti in merito a chi dovrà sostituirlo in mezzo al campo.

Serie A, infortunio e tegola: c’è la lesione, le condizioni

I tempi di recupero saranno lunghi, la società di Serie A ha annunciato quella che è la lesione in merito agli esami strumentali che sono stati svolti, quest’oggi, per chiarire tutto in merito all’entità del problema e con annessi tempi di recupero.

Un infortunio non da poco, considerando quella che è la notizia venuta fuori oggi. Si tratta di lesione miotendinea a carico del retto femorale della coscia sinistra.

Per il calciatore della Lazio si tratta praticamente di una ricaduta ad un vecchio infortunio. Stesso problema sul quale sperava di poterlo recuperare, il tecnico Baroni che invece, dovrà fare a meno di Matias Vecino per un lungo periodo.

Infortunio e tegola: il comunicato ufficiale sulla lesione

Quello che segue, è il comunicato ufficiale della Lazio sull’infortunio di Matias Vecino: “La Lazio comunica che il calciatore uruguaiano Matias Vecino si è sottoposto ad esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda e, gli accertamenti, hanno evidenziato una lesione miotendinea a carico del retto femorale della coscia sinistra. Questa, è stata riportata in allenamento. Il giocatore ha già cominciato il suo iter riabilitativo e, giorno per giorno, sarà valutato e monitorato per quantificare i reali tempi di recupero”.

I tempi di recupero: quante partite salta? Club obbligato ad intervenire sul mercato

I tempi di recupero sull’infortunio di Vecino potrebbero obbligare la Lazio ad intervenire sull’imminente calciomercato. Piace sempre Folorunsho dal Napoli, che potrebbe sostituire numericamente proprio Vecino. Stesso ex Hellas Verona che, in ogni caso, Baroni conosce fin troppo bene avendolo allenato proprio agli scaligeri. Secondo i primi rumors stimati, in merito a questa lesione, Matias Vecino potrebbe saltare diverse partite della Lazio e rientrare soltanto a metà febbraio.