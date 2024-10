Ribaltone Lazio: c’entra il Napoli, annuncio di Lotito

Annuncio a sorpresa del presidente Claudio Lotito, che cambia gli obiettivi della Lazio. C’entra anche il Napoli, ecco tutti i dettagli.

Ci sono delle novità che riguardano la Lazio. A vuotare il sacco è il presidente dei biancocelesti che quest’oggi è stato protagonista all’Università. Infatti, la Luiss ha scelto lui per tenere una lezione di diritto sportivo.

Un evento unico anche per gli studenti che hanno assistito alla lezione del professor Lotito che, per un giorno, si è messo dietro la cattedra. Il patron dei biancocelesti dopo l’incontro con i giovani universitari, ha parlato anche del futuro della Lazio e delle scelte in sede di campagna trasferimenti.

Nuovo acquisto Lazio: lo prendono dal Napoli? Parla Lotito

Arrivano importanti novità che riguardano la squadra di Baroni, che in questa prima parte del campionato ha ottenuto dei risultati importanti. I biancocelesti, infatti, sono fra le sorprese della Serie A.

L’obiettivo della società è quello di continuare su questa scia con i tifosi che si aspettano dei regali nella prossima sessione di mercato.

Ecco le dichiarazioni da parte del presidente della Lazio Claudio Lotito che ha parlato del possibile nuovo acquisto per i biancocelesti.

Può arrivare dal Napoli?

Ecco tutti i dettagli sul profilo individuato con il nome del calciatore che è uscito nuovamente fuori. A fare il punto su questa situazione è Lotito.

Folorunsho alla Lazio? Arriva l’annuncio di Lotito

Dopo la lezione sul diritto sportivo, che ha tenuto all’Università Luiss di Roma, Claudio Lotito ha rilasciato una lunga intervista ai giornalisti che presenti all’esterno della scuola.

Il patron ha affrontato varie tematiche tra cui anche quella relativa al calciomercato e alla possibilità di prendere dal Napoli e portare alla Lazio Folorunsho. Il giocatore, cresciuto nel vivaio biancoceleste, è stato già vicino alla squadra di Baroni nel corso della precedente sessione estiva di mercato.

Considerata la folta concorrenza in azzurro e i pochi minuti concessi da Conte fino a questo momento, si è tornato a parlare di un ritorno di fiamma da parte della Lazio per Folorunsho.

Ecco le parole di Lotito che ha definitivamente chiuso le porte a questa trattativa.

“Alla Lazio non serve nessun centrocampista. Non stiamo facendo l’album delle figure. A cosa serve Folorunsho? Noi dobbiamo fare le cose che servono e al momento non c’è bisogno di quel ruolo. Poi bisogna vedere cosa accadrà da qui ai prossimi mesi, vediamo se tutti stanno bene. Poi non dimenticate che abbiamo in rosa anche Castrovilli, che non ha ancora messo piede in campo. E’ un giocatore tecnico ed è giusto che gli vengano date delle opportunità”.