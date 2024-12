Serie A: infortunio più grave del previsto, svelati i tempi di recupero

Una vera e propria tegola per l’allenatore che a questo punto rischia di fare a meno del giocatore per parecchio tempo. Ecco nuove indiscrezioni relative alle condizioni fisiche del ragazzo, che ha riportato un altro problema.

La panchina del tecnico inizia a traballare e a complicare i piani anche le condizioni fisiche precarie del giocatore, uno di quelli capaci di fare la differenza quando sta in forma.

La situazione non è delle migliori, visto che di recente ha riportato questo problema fisico che lo costringerà a stare ai box per le prossime partite. Ecco le ultimissime riguardo i tempi di recupero del ragazzo.

Prosegue il piano di recupero del calciatore che sta lavorando per tentare di essere convocato in vista delle prossime partite di campionato.

Non ci sono buone notizie per l’allenatore, che di sicuro non l’avrà a disposizione per la prossima gara. C’è qualche piccola speranza di riaverlo a disposizione per l’ultima del 2024.

Per il momento, comunque, ecco le indicazioni che arrivano dal centro sportivo del club con la squadra che quest’oggi si è riunita per svolgere l’allenamento in vista della prossima sfida di Serie A, decisiva per le sorti dell’allenatore.

Infortunio serio? Nuovi aggiornamenti sui tempi di recupero

Con un altro passo in campionato, il presidente può prendere in considerazione l’ipotesi di mandare via l’allenatore che è reduce da una serie di risultati poco positivi.

Ecco perché, al vaglio della dirigenza, c’è la possibilità di un cambio in panchina con l’arrivo di un altro allenatore, che può dare nuove motivazioni alla squadra.

Intanto, dall’infermeria non arrivano buone notizie con lo stop del giocatore che dovrà stare ai box per un po’ di tempo.

Infatti, secondo le ultime notizie riportate da corriere.it, Luvumbro rischia di restare fermo per le ultime due del 2024 del Cagliari contro Venezia ed Inter.



Infortunio Luvumbo, tegola Cagliari: quando torna l’attaccante

Quest’oggi è tornato a svolgere l’allenamento personalizzato. Il giocatore, che si è fatto male durante Cagliari-Atalanta, ha riportato una distorsione alla caviglia.

Ad oggi non ci sono speranze per Davide Nicola di recuperare Luvumbo per Venezia Cagliari. C’è una lieve possibilità che possa esserci per l’ultima del 2024, in programma il 28 dicembre contro l’Inter.