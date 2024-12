Cagliari-Atalanta, pessime notizie: attaccante uscito per infortunio

Non arrivano per niente buone notizie dalla prima partita di Serie A di questo sabato pomeriggio. Perché c’è la conferma dell’infortunio dell’attaccante che è stato costretto ad uscire.

La partita Cagliari-Atalanta ha visto fare diversi cambi da parte di entrambi gli allenatori che hanno cercato in tutti i modi di risolvere al meglio la situazione per un ritorno proprio, tenendo conto del risultato e delle condizioni dei giocatori. Perché ad un certo punto c’è stato uno degli attaccante che si è fermato per infortunio.

Brutto infortunio muscolare per l’attaccante con il giocatore che spera di poter recuperare il prima possibile. Perché in questo momento c’è un grosso spavento che mette proprio l’attaccante che in questo momento dovrà aspettare prima di capire quanto resterà fuori.

Cagliari-Atalanta: attaccante infortunato, le condizioni

Adesso ci sono delle novità in merito a quello che può essere l’infortunio del giocatore dopo Cagliari-Atalanta che non ha potuto prendere parte al resto della partita e ci sono degli aggiornamenti su quello che spera l’allenatore riguardo le sue condizioni.

In Cagliari-Atalanta si è fatto male Luvumbo che ha riportato un risentimento muscolare e ora la speranza resta quella che il giocatore può essersi fermato in tempo cercando di non continuare il match di Serie A e provando a riposare per evitare il peggio.

Non è riuscito a continuare a terminare la partita Zito Luvumbo che si è infortunato durante Cagliari-Atalanta dovendo abbandonare il terreno di gioco e non potendo giocare al fianco dei propri compagni fino alla fine della gara di serie A. Adesso c’è grande apprensione in merito a quelle che sono le condizioni del giocatore e quello che può essere il ritorno in campo proprio del giocatore.

Perché l’attaccante si è fatto male e ora bisognerà andare a fare i dovuti accertamenti per le condizioni di Luvumbo e la notizia sui tempi di recupero dopo l’infortunio. L’attaccante del Cagliari è considerato uno dei perni fondamentali per la squadra di Nicola che in questo momento potrebbe dover stare fuori diverso tempo.

Tra qualche giorno la Coppa Italia contro la Juventus e poi occhio ad uno degli scontri diretti con il Venezia prima di Natale e per questo motivo che c’è la possibilità che Luvumbo sia a riposo per poter poi essere a disposizione per il prossimo match. Ancora non è chiaro quanto dovrà stare fuori l’attaccante.