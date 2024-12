Esonero dopo la partita di Verona: il Milan ha già deciso

La dura contestazione dei tifosi rossoneri ha portato il Milan a valutare seriamente la posizione di Paulo Fonseca.

Contro il Verona l’allenatore portoghese si giocherà la permanenza sulla panchina milanista, e chissà se per la terza volta nella storia, dopo il 1973 ed il 1990, il Bentegodi risulterà essere fatale ed allo stesso tempo decisivo per il Diavolo.

Il Milan si ritrova infatti nella condizione di non poter più sbagliare, soprattutto per una questione di classifica, ma seppure non dovesse arrivare la vittoria contro l’Hellas, Ibrahimovic, Furlani e Moncada avrebbero già deciso cosa fare con Fonseca, allenatore che sin da quando ha varcato la soglia di Milanello ha dovuto lavorare contro tutto e tutti.

Esonero Fonseca: il Milan ha già deciso

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Paulo Fonseca. Quella del portoghese potrebbe essere la quinta panchina di Serie A a saltare, anche se al momento il Milan non ha mai avuto né il coraggio né tantomeno la voglia di cacciarlo, convinto che l’ex Lille sia l’uomo giusto per avviare un nuovo ciclo dalle parti di Milanello.

Al momento, però, i risultati starebbero dando torto ad area tecnica e dirigenziale, come d’altronde conferma anche la rumorosissima contestazione iniziata dal tifo rossonero la scorsa settimana. Se le cose non dovessero cambiare da qui a stretto giro, c’è il serio rischio che l’ambiente milanista scoppi, non che già non sia successo, ma la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare, con il Milan che però avrebbe già preso posizione in merito.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere della Sera, qualsiasi sia il risultato di Verona, il club rossonero nega rivoluzioni all’orizzonte, visto che dalla sede del Milan si dicono infatti tranquilli evitando di definire la comunque delicata trasferta del Bentegodi come uno spartiacque decisivo per il proseguo della stagione ed il futuro di Paulo Fonseca.

Milan-Fonseca: le ultime sull’esonero

Il Milan ha deciso di ribadire la sua fiducia nei confronti di Paulo Fonseca. Ibrahimovic, Furlani e Moncada sono infatti sicuri che il portoghese sia l’uomo giusto per questa squadra, ed è per questo che si proseguirà con lui in panchina, qualsiasi sia il risultato di Verona.

Nonostante questo, comunque, la trasferta del Bentegodi è fondamentale per il proseguo della stagione del Milan almeno in campionato, visto che in caso di non vittoria la zona Champions League si allontanerebbe ancora di più. Uno scenario del genere potrebbe complicare ulteriormente le cose, e continuare con Fonseca diventerebbe a quel punto impossibile. Staremo a vedere.