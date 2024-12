Milan, esonero Fonseca deciso: il club ha già in mano il sostituto

Una situazione davvero spinosa quella che sta affrontando il Milan con Paulo Fonseca che non sembra per niente avere in pugno le redini del club rossonero.

E’ tutt’altro che semplice questa vicenda per il Milan che ora deve capire che strada prendere, perché lo stesso Fonseca non si aspettava di vivere in questa situazione con un clima davvero infuocato sotto tutti i punti di vista. Lo spogliatoio non sembra unito, anzi, è spaccato in due e ci sono dei leader che sembrano sia in rottura totale con lo stesso allenatore e su tutti Theo Hernandez e Calabria.

Dopo anche i problemi avuti con Leao e Maignan adesso sembra davvero difficile per Fonseca salvare la panchina al Milan. Perché dopo aver parlato per lungo tempo di quelli che potevano essere gli obiettivi come la vittoria dello Scudetto, di questo passo in Italia il club rossonero rischia di perdere anche la zona Europa.

Milan, esonero Fonseca: la scelta del club

Una situazione che non può più assolutamente permettersi il Milan che è pronto ad esonerare Fonseca con un altro passo falso. Sarà decisiva quindi questa prossima giornata di campionato che aspetta il club che di fronte si troverà un’altra squadra che lotta per la salvezza come il Verona, dopo aver pareggiato 0-0 a San Siro contro il Genoa nella festa dei 125 anni di storia del club rovinando tutto e alimentando la contestazione dei tifosi.

Occhio ora a quella che può essere una forte decisione da parte del Milan che può esonerare Fonseca senza la vittoria nella prossima partita contro il Verona e sarà un match chiave, dove l’allenatore sembra voler fare ancora a meno di giocatori come Theo e Calabria e dopo aver detto cose pesanti sulla scelte del capitano.

Adesso ci sono delle novità importanti che riguardano quello che può accadere perché la società può seriamente pensare di esonerare Fonseca con il Milan che può puntare su un nuovo allenatore per il resto della stagione e provare a dare una svolta positiva nello spogliatoio e nei risultati.

Tra gli allenatori candidati ad oggi in caso di esonero di Fonseca ci sono Sarri e Tudor che possono arrivare sulla panchina rossonera.