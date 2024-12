Ferita profondissima al volto e infortunio shock per il portiere del PSG e capitano della Nazionale, Gigio Donnarumma.

Sono stati momenti di fortissima apprensione quelli che si sono vissuti nel corso di Monaco-PSG, gara che si gioca nel turno infrasettimanale in Ligue 1 e con protagonisti due ex Serie A, che si sono scontrati in quello che si è trasformato in un infortunio da film dell’orrore.

Probabilmente un infortunio che segnerà la carriera di Gigio Donnarumma perché, malgrado si sia alzato e fatto medicare in campo, con dei punti di sutura che sono stati immediatamente applicati lungo tutto lo zigomo della sua faccia, è chiaro che un impatto del genere ti segna. L’uscita su Singo è stata coraggiosa soprattutto se si considera la gamba non tirata indietro e con tacchettata in pieno volto dal giocatore ex Torino, che ovviamente non l’ha intenzionalmente colpito in faccia ma che clamorosamente non è stata rivista al VAR. Niente cartellino rosso nonostante l’intervento da paura dell’ex calciatore granata.

Infortunio shock, Donnarumma esce col volto sfigurato: è stato medicato in campo

L’infortunio al volto di Donnarumma ha scioccato tutti, calciatori compresi che hanno presto chiamato l’intervento dei sanitari. Donnarumma è uscito dal campo, sostituito sulle sue gambe, ma col volto che si era aperto in due.

All’altezza del suo zigomo, sul volto di Gigio Donnarumma si vedono dei punti che sono stati applicati per fermare e saturare, appunto, la profonda ferita causa dallo scontro di gioco.

Nel corso della prima parte della sfida tra Monaco-PSG i tifosi sono rimasti col fiato sospeso a causa dello scontro tra Singo e Donnarumma, con Gigio finito a terra sanguinante. Adesso sono tutti da valutare i tempi di recupero sull’infortunio di Donnarumma che, uscito dal campo sulle sue gambe, dovrà fare i conti ovviamente con le medicazioni per evitargli una cicatrice che rischia di essere vistosissima sul suo volto.

Cos’è successo in Monaco-PSG? Scontro Singo-Donnarumma

Non di proposito, ovviamente, ma Wilfried Singo non ha tirato indietro la gamba prendendo di striscio e con i tacchetti il pieno volto di Gigio Donnarumma che si è aperto in due all’altezza dello zigomo. Il calciatore italiano è stato medicato e sostituito e molto presto, in ospedale, sarà medicato a dovere.

La foto di Donnarumma dopo la medicazione

Di seguito, la foto della medicazione dopo l’infortunio terribile al volto per Gigio Donnarumma. Immagini molto forti, che sono state pubblicate direttamente da RMC Sport.