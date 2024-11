Donnarumma lascia il PSG, intreccio con la Serie A: affare da 60MLN

Il futuro di Gianluigi Donnarumma sarà lontano dal PSG: il portiere italiano è stato messo da parte e ora si è creata una nuova polemica clamorosa.

Il portiere sembra ormai aver perso il posto da titolare a Parigi, con Luis Enrique che ormai ha scelto Matvej Safonov da titolare e anche ieri in Champions League, in una partita delicatissima contro il Bayern Monaco, è stato scelto il russo come titolare e la situazione non è stata delle migliori.

A Parigi si è aperto il caso Donnarumma che può portare alla sua cessione al termine della stagione e aprire un clamoroso intreccio con i club di Serie A.

Calciomercato, Donnarumma saluta il PSG a fine anno

La scelta di Luis Enrique di puntare su Safanov sia in campionato che in Champions League non è stata eccezionale, visto che nella gara persa contro il Bayern Monaco per 1-0 c’è stata una clamorosa papera del portiere russo che ha causato mille polemiche tra i tifosi parigini.

Anche per Donnarumma le ultime partite giocate in Champions League non sono state perfette, soprattutto dopo i gravi errori contro l’Arsenal che portarono alla sconfitta all’Emirates e a polemiche infinite per le papere del portierone italiano.

A Parigi si è creato grande caos intorno a Gigio Donnarumma che alla fine della stagione è pronto a partire per cambiare maglia.

Caos Donnarumma: va a giocare in Premier League

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è tutto da scrivere. Il portiere italiano ha bisogno di avere fiducia e di trovare minutaggio con continuità, oltre che di essere un leader indiscusso come successo a Parigi fino a qualche mese fa.

Da quest’anno le cose sono cambiate e secondo quanto riferisc e FootMercato, Donnarumma è la prima scelta del Manchester City che a fine anno può salutare Ederson. Il portiere brasiliano potrebbe accettare la corte dei club dell’Arabia Saudita che stanno provando a comprare sia lui che De Bruyne già dalla scorsa estate e hanno deciso di affondare il colpo al termine della stagione attuale.

Donnarumma accetterebbe di buon grado il passaggio al Manchester City, perché sarebbe il titolare con Pep Guardiola e avrebbe l’opportunità di confrontarsi con una realtà ancora più importante e con un campionato di altissimo livello.

Donarumma lascia il PSG: prendono Maignan

L’addio di Gigio Donnarumma al PSG può portare nuovi “guai” al Milan. I rossoneri non sono certi di trattenere Mike Maignan e il PSG potrebbe realmente portarlo di nuovo in patria. L’attuale portiere rossonero è stato già di proprietà dei parigini da giovane ma poi non è mai riuscito a fare successo.

Il PSG vuole Maignan e il Milan non chiude le porte alla cessione: servono 60 milioni di euro per acquistare il portiere francese e se arriverà un’offerta del genere poi il club metterà nelle mani del portiere la scelta finale.