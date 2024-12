Esonero Fonseca, pazza idea per il Milan: spunta un altro sostituto

Clamorosa svolta per il Milan, che si sta guardando intorno per quanto riguarda la scelta del prossimo allenatore che dovrà prendere il posto di Fonseca, il cui futuro è già segnato.

Arrivano nuove indiscrezioni di mercato relative al nome del prossimo allenatore del Milan. I rossoneri, infatti, sono già alla ricerca dell’erede di Paulo Fonseca, da tempo contestato anche dall’ambiente rossonero.

I tifosi hanno perso la pazienza ed anche i dirigenti si sono accorti dell’errore, di sostituire Pioli con Fonseca che fino a questo momento ha diviso e non poco lo spogliatoio mettendo alla porte alcuni big come Tomori e Theo Hernandez.

Ecco perché, la società per il futuro ha in mente un nome forte che può servire a calmare anche la piazza che dopo lo 0-0 contro il Genoa ha messo in scena un’altra protesta contro la proprietà e Gerry Cardinale.

Le critiche non sono passate inosservate. Riflessioni in corso da parte di Gerry Cardinale che sta ragionando sulle mosse future per riconquistare i tifosi del Milan.

Alla base del rapporto scontroso fra proprietà e ambiente c’è la scelta di puntare su Fonseca, che non è mai entrato nel cuore della tifoseria.

Inoltre, la squadra non risponde presente con alcuni elementi della rosa che sono in netto contrasto con l’allenatore portoghese che ha messo alla porta Theo Hernandez e non solo.

Quale sarà il prossimo allenatore del Milan?

Con qualche mese d’anticipo, è già iniziato il toto nomi all’interno del Milan sul futuro allenatore che dovrà sostituire Fonseca.

A prescindere dall’esonero a stagione in corsa, al momento escluso anche perché la società ha ribadito fiducia nel portoghese, le strade con Fonseca potrebbero dividersi al termine di questo campionato.

Secondo le ultime indiscrezioni, rilanciate dal quotidiano El Nacional, la società sta valutando con estrema attenzione la possibilità di portare sulla panchina del Milan Xavi.

Xavi al Milan?

Xavi Hernandez è un altro candidato per la panchina del Milan?

Il profilo del manager catalano è al vaglio della dirigenza rossonera, che l’aveva preso in considerazione già l’estate scorsa prima di puntare su Fonseca. Per il momento, l’ex Barcellona ha deciso di prendersi un anno sabbatico, rifiutando anche la possibilità di allenare il Manchester United.

L’idea di Xavi è quella di tornare la prossima stagione, con il Milan che a questo punto resta in corso per ingaggiare il giovane tecnico che ha già dimostrato le sue qualità al Barcellona.