Milan, rottura con Fonseca: decisione estrema

Un momento davvero difficile e complicato per il Milan che in questo momento deve fare i conti con quello che è accaduto nelle ultime settimane per Fonseca e la squadra.

Perché i risultati sono continuati ad essere altalenanti nel Milan che non sta attraversando un buon periodo e per questo motivo che si cerca di capire come andare avanti se con Fonseca o un nuovo allenatore se dovesse esserci una decisione forte da parte del club come il licenziamento del portoghese.

L’ultima giornata di campionato è stata rovinata per il Milan con una festa dei 125 anni deludente per il risultato di 0-0 contro il Genoa e per questo motivo sono state forti le polemiche e le contestazioni da parte dei tifosi contro il club, i giocatori e anche l’allenatore Fonseca a rischio esonero.

Perché in questo momento non è una situazione facile che potrebbe dover prendere il club sul tecnico che in questo momento dovrà cercare di capire come affrontare la prossima giornata che diventa quindi decisiva. Eppure, nonostante Fonseca sia a rischio esonero nel Milan è stata presa una scelta davvero estrema.

Milan, esonero Fonseca: presa una decisione estrema

Il club rossonero in questo momento sa che è una situazione di forte bilico che vive l’allenatore che è messo in discussione dai risultati e anche dallo spogliatoio, perché non sembra esserci un buon rapporto tra i giocatori e Fonseca in questo momento nel Milan.

La decisione è stata già presa e dopo aver lasciato Theo Hernandez in panchina per tutta la partita contro il Genoa ora Fonseca è pronto a tenere ancora tra gli esclusi il terzino francese che è in rottura totale con l’allenatore.

Un momento davvero delicato che rischia di portare ad una spaccatura totale tra le parti e con una decisione che può arrivare anche da un momento all’altro. Ci sono novità che riguardano quello che può essere l’esonero di Fonseca e la nuova esclusione di Theo Hernandez con il Milan società che può intervenire e fare scelte anche molto importanti su questa situazione.