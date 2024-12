Calciomercato, scartato dal Chelsea va al Milan: 20 milioni a gennaio

Il Milan sta studiando le mosse giuste per riuscire a migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca e sta valutando il nome di uno scarto del Chelsea.

In casa rossonera ci sono molte cose che non vanno per il verso giusto, che rischiano di diventare sempre più complicate e possono mettere a rischio il futuro del club, oltre che le ambizioni societarie di riuscire ad avere le casse sempre piene e la possibilità di lottare per obiettivi e traguardi di altissimo livello.

Il calciomercato del Milan dovrà portare sicuramente miglioramenti immediati alla squadra che da gennaio dovrà cambiare passo e sperare in meglio.

Calciomercato Milan: prendono lo scarto del Chelsea

A gennaio il Milan ha bisogno assolutamente di rinforzi importanti per riuscire a risalire la china dopo questa prima parte di stagione che è andata malissimo e che rischia di compromettere totalmente il futuro.

In questo momento il Milan è fuori dalle prime quattro posizioni e quindi fuori dalla qualificazione alla prossima Champions League e questo provocherebbe un danno economico davvero molto complicato da poter gestire per gli anni a venire.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan è pronto alle prime mosse per gennaio: Moncada prenderà uno scarto dal Chelsea.

Milan, affarone sul mercato di gennaio: tutto su Casadei

Il Milan valuta diversi profili per il calciomercato di gennaio, in tutte le zone del campo servono rinforzi e per questo motivo lo scouting rossonero sta già muovendo passi importanti verso il futuro, sia immediato che lontano.

Secondo quanto riferisce The Athletic, il Milan ha chiesto informazioni al Chelsea per Cesare Casadei. Il talento italiano scuola Inter è finito ai margini del progetto di Enzo Maresca che non ci ha mai puntato se non nelle partite di Conference League e per questo motivo il ragazzo avrebbe deciso di dire addio ai Blues.

Il Milan studia il colpo Casadei per gennaio così da poter rinforzare la trequarti e fare in modo che si possa iniziare a costruire per un futuro estremamente migliore e ricco di giovani.

Casadei al Milan: il Chelsea lo vende solo a titolo definitivo

Il Chelsea apre alla cessione di Casadei ma solo a titolo definitivo. Il Milan aveva iniziato a ragionare sulla possibilità di un prestito con diritto di riscatto ma i Blues hanno bisogno di sfoltire la rosa e il monte ingaggi e per questo hanno deciso di cedere definitivamente alcuni calciatori.

Casadei potrebbe fare le fortune del Milan in futuro. Con Liberali, Jimenez, Zeroli e Camarda costituirebbe una squadra che nei prossimi anni può fare faville e scrivere importanti pagine di storia.