Calciomercato, torna Casadei: firma a gennaio in Serie A

Il calciomercato torna a essere argomento di interesse durante la pausa nazionali: ora Cesare Casadei torna davvero in Serie A a gennaio.

Il giovane centrocampista italiano sta cercando la sua reale dimensione ma non riesce a incidere quanto vorrebbe. Nella sosta per le nazionali, però, si torna a parlare sempre di lui perché con l’Italia Under 21 fa sempre benissimo e quindi c’è la speranza di rivederlo in Serie A nel minor tempo possibile. L’Inter lo ha ceduto al Chelsea ormai due anni fa ma con i Blues ha sempre fatto fatica a imporsi e anche quest’anno ha collezionato solo 3 presenz con la squadra di Maresca, e solo in Conference League.

Il Chelsea sta stretto a Cesare Casadei che a 21 anni ha intenzione di prendersi lo spazio necessario per brillare definitivamente.

Calciomercato, Casadei in Serie A a gennaio

La cessione di Casadei al Chelsea alzò un polverone incredibile in casa Inter perché tutti credevano fortemente in un giovanissimo talento italiano che potrà fare benissimo in futuro ed è considerato uno dei migliori in giro per l’Europa. Ma con il Chelsea non si è mai imposto, anche a causa della tremenda abbondanza che ha caratterizzato le ultime stagioni dei Blues che, ora, però, stanno iniziando a cedere molti calciaori.

Casadei in Inghilterra non ha fatto bene e ora può fare finalmente ritorno in Serie A. Il suo nome fa sempre gola a molte squadre che cercano una mezzala moderna – o trequartista, a seconda dei casi – e soprattutto che intendano puntare su un giovane di ottime prospettive.

Secondo le ultime notizie di mercato, a gennaio Cesare Casadei può fare ritorno in Serie A.

Casadei torna in Serie A: pronta la “coppia d’oro”

Il ritorno di Casadei in Serie A è una possibilità concreta che sta pian piano prendendo forma. I suoi agenti si sono già messi alla ricerca del club giusto che possa dare spazio e garantire una crescita reale al calciatore classe 2003.

Secondo quanto riferisce TMW, ora il Monza pensa a Casadei per gennaio. L’obiettivo della squadra lombarda è quella di affidarsi a giovani di talento e dare ad Alessandro Nesta tutte le carte per potersela giocare alla pari con le altre squadre che lottano per l’obiettivo salvezza.

Casadei al Monza costituirebbe una “coppia d’oro” accanto a Daniel Maldini: due giovanissimi che possono diventare il futuro dell’Italia.

Casadei al Monza in prestito: ci sono altre tre squadre

Il Monza pensa all’acquisto di Cesare Casadei in prestito dal Chelsea. Il giovane talento italiano ha il contratto in scadenza nel 2028 e un valore di mercato pari ad almeno 10 milioni di euro, quindi quasi impossibile da comprare definitivamente per i brianzoli che non conoscono il loro futuro nel calcio italiano.

Per Casadei al Monza, però, c’è da battere la concorrenza di tre piste straniere: c’è il PSV Eindhoven molto attento agli sviluppi del talento italiano e poi ci sono Villarreal e Betis Siviglia in Spagna che hanno già avviato i contatti con i suoi procuratori.