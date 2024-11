Prendono Maldini a 12 MLN: un club italiano anticipa tutti

E’ una stagione decisiva questa per il futuro di Daniel Maldini che può fare un salto di qualità importante per il resto della sua carriera che può decollare definitivamente.

A 23 anni ora il classe 2001 dovrà dimostrare di essere all’altezza delle aspettative che si sono create su di lui, perché il talento italiano dovrà ora dimostrare di essere uno di quei giocatori capace di poter far fare al proprio club il salto di qualità e di conseguenza anche a lui stesso. Il Monza punta tante su Daniel Maldini ma ci sono le big italiane che lo stanno osservando da vicino.

Perché il 2025 può essere l’anno giusto per il prossimo trasferimento di Daniel Maldini che ha attirato l’attenzione di grandi squadre. Ora si può pensare di arrivare alla conclusione dell’affare in tempi brevi per la prossima estate perché il giocatore completerà al Monza la stagione dove cerca la salvezza col club e di essere sempre più decisivo.

Calciomercato: comprano Maldini per 12 milioni

1 gol ad inizio stagione e poi tanti errori per Daniel Maldini che non è più riuscito a trovare la via del gol. Il calciatore del Monza è uno di quelli che tira di più in Italia, eppure commette tantissimi errori. Molti errori gravi da dentro l’area di rigore.

Perché Maldini riesce sembra a smarcarsi e ottenere una via di passaggio, ma al momento decisivo commette errori di superficialità che non gli consentono di fare il definitivo salto di qualità.

In questo momento Daniel Maldini sta facendo bene a Monza da un punto di vista di prestazioni, ma nelle ultime giornate sono stati tanti gli errori che si sono accumulati e sono stati decisivi anche per il risultato finale delle partite del club monzese.

La troppa pressione tra voci di mercato e la convocazione in Nazionale potrebbe aver inciso e ora dovrà essere bravo lui a gestirla. Perché su Daniel Maldini c’è il forte interesse di Atalanta, Inter, Milan, Napoli, Juventus e Fiorentina.

Questo potrebbe quindi far decollare il mercato da un momento all’altro attorno al nome di Maldini che ha una clausola da 12 milioni di euro che può permettere ai club italiani di puntare forte su di lui.

Da capire chi sarà il club che riuscirà ad aggiudicarsi il cartellino di Daniel Maldini con Atalanta e Fiorentina che in questo momento sembrano quelle più avanti per affondare il colpo e provare ad ottenere la sua firma.