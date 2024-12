Milan, altro infortunio: l’emergenza si fa seria, i tempi di recupero

Il problema in casa Milan si fa serio, con l’infermeria che diventa piena. Paulo Fonseca deve fare i conti anche con gli infortuni.

Perché oltre alla situazione di classifica, oltre alle voci legate al suo esonero, non va dimenticato che è assente Pulisic, così come Okafor – probabilmente entrambi fino alla fine di questo 2024 e con rientro solo in Supercoppa -, ma pure un altro calciatore che nemmeno oggi si è visto sui campi di allenamento a Milanello.

A Casa Milan si interrogano su quando tornerà il giocatore, in quelli che diventano tempi di recupero più lunghi per diversi calciatori in questione. Tra questi, oltre a Pulisic e Okafor, un’altra situazione che manda in emergenza Fonseca e tutto il Milan.

Problemi al Milan: scatta l’emergenza sull’infortunio

Che non sia un momento facile per il Milan, ormai è chiaro a tutti. Non solo quella che è la situazione Theo-Fonseca, i risultati che non arrivano e la contestazione che ne consegue. Il Milan, in questo momento, ha problemi. E i problemi arrivano dall’infermeria.

Gli stessi, sono stati svelati nel corso di questo pomeriggio e al termine dell’allenamento che non vede, neanche nella seduta di oggi, uno dei calciatori impegnato col suo recupero e non a disposizione di Paulo Fonseca.

Il calciatore in questione è Yunus Musah che, per quel che riferiscono da Sky Sport, non si è allenato oggi a Milanello. Nemmeno oggi in gruppo, allenandosi solo a livello personalizzato. Da capire quali saranno i suoi reali tempi di recupero sull’infortunio ma, nel frattempo, assenti saranno Pulisic e Okafor accendendo quella che è una vera e propria emergenza in vista dell’Hellas Verona, se si pensa anche agli altri calciatori finiti KO in precedenza.

Infortunio Milan, si allunga la lista degli indisponibili: emergenza per Fonseca

Si allena il Milan e lo fa a Milanello, dove non si vedono in gruppo Musah, oltre che Pulisic e Okafor. Se per gli ultimi due si sa già che il rientro è prefissato tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 quando il Milan sarà in Arabia Saudita per la Final Four della Supercoppa italiana, per Musah le cose sono ancora tutte da chiarire.

Chi ci sarà contro l’Hellas? La lista degli indisponibili è lunga

La lista degli indisponibili del Milan, a causa dei diversi infortuni, è lunga. Si tratta infatti non solo di Musah, che rischia di finire anche lui in infermeria, ma con i già presenti Bennacer, Florenzi, Jovic, da diverso tempo, in aggiunta di Musah appunto, con Loftus-Cheek, Pulisic e Okafor. Insomma, molti tra questi risultano essere, per gerarchie, tra i titolari di Fonseca. Ma non sono più a disposizione e, in vista della sfida contro l’Hellas Verona, Fonseca potrebbe riaffidarsi ancora ai giovani del Milan Futuro.