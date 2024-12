È fatta, ritorno alla Roma: lo ha voluto fortemente Ranieri

Un clamoroso colpo di scena sul ritorno alla Roma in dirigenza, sul dietro-front fatto dalla società con il ritorno a casa per l’ex giallorosso.

Lo zampino di Claudio Ranieri che, dopo quest’esperienza vissuta da allenatore e traghettatore del club giallorosso, sarà uno degli uomini di fiducia della famiglia Friedkin per creare una specie di collante tra squadra e società, con le figure giuste per rimettere a posto i cocci.

La rivoluzione della Roma passa da alcune scelte legate ai romanisti, per chi dovrà mettere in piedi la Roma proprio attraverso le scelte dirigenziali. Oltre alle figure già note all’interno della società capitolina, un’altra legata a quello che è il passato alla Roma: il nuovo dirigente sarà infatti l’ex giallorosso che ha avuto già un passato all’interno del team direttivo del club, sotto altra gestione.

Roma, ritorno a casa: c’è lo zampino di Ranieri

Nel corso di questi ultimi anni, si sono interrogati i tifosi della Roma: perché non c’è più una figura romanista di Roma nell’intera dirigenza giallorossa? Il club capitolino ha mosso passi importanti in tal senso, se si pensa al fatto che Sir Claudio Ranieri non resterà alla Roma come allenatore, ma resterà alla Roma sotto un altro ruolo.

Questo, è quanto avrebbero deciso i Friedkin, affidandosi alle scelte di Ranieri in merito a quello che sarà il domani in campo e negli uffici dei giallorossi, dando la possibilità a Trigoria di rivedere la romanità tanto chiesta e invocata dai tifosi, partita dopo partita.

In attesa di capire cosa succederà con Francesco Totti e se il Pupone tornerà o meno a Trigoria, chi torna come dirigente è l’ex Federico Balzaretti che, secondo quanto svelato nel corso di questo pomeriggio, farà rientro in Capitale.

Ritorno a Roma: sarà il nuovo dirigente

Dopo un passato vissuto all’interno della dirigenza della Roma, ecco il ritorno di Federico Balzaretti in Capitale. L’ex dirigente tra l’altro anche dell’Udinese, farà rientro a Trigoria dopo l’esperienza vissuta praticamente tra il 2015 al 2019 sempre in dirigenza, come responsabile dei giocatori in prestito. All’interno della dirigenza farà parte anche Ghisolfi che resta confermato tra i dirigenti della stessa area tecnica del futuro, che sarà “romanista”, in casa Roma.

Che ruolo avrà alla Roma l’ex calciatore giallorosso?

Avrà un ruolo centrale all’interno della Roma, Federico Balzaretti che tornerà per lavorare accanto proprio a Florent Ghisolfi. Presto una situazione da risolvere in merito all’addio di Dybala e, il ruolo che avrà Balzaretti, sarà legato al posto da loan manager, ovvero quello già avuto in passato e non solo. Perché, l’ex terzino sempre della Roma, si occuperà anche di tutto il settore dello scouting.