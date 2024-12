De Rossi annuncia il ritorno: la destinazione a sorpresa

Daniele De Rossi, seppur lontano dalla Roma, è pronto al ritorno in panchina.

Ne ha parlato pubblicamente, in quello che può essere definito un suo annuncio in merito proprio al ritorno in panchina dopo la parentesi parzialmente positiva vissuta in giallorosso. Da allenatore, fino a questo momento, ha vissuto soltanto due esperienze. Entrambe importanti, anche se a livelli diversi.

Oltre all’esperienza da collaboratore tecnico nello staff dell’ex CT dell’Italia, Roberto Mancini, Daniele De Rossi ha vissuto l’esperienza alla SPAL in Serie B e poi alla Roma dove, col suo club del cuore e che ha vissuto da leggenda vera e propria, ha indossato le vesti di allenatore trovando grandi traguardi, come la semifinale di Europa League. Le cose per lui lo stanno vedendo da i principali protagonisti di quello che sarà il calciomercato degli allenatori e con un suo desiderio per il futuro in panchina annunciato nell’intervista di oggi.

Pronto il ritorno in panchina per De Rossi: la destinazione a sorpresa

Per le regole della Serie A, non può allenare in questa stagione un club italiano dello stesso campionato, appunto, Daniele De Rossi. Non è da avversario della Roma che tornerà ad allenare l’ex allenatore del club capitolino, considerando quelle che sono le voci legate al suo futuro.

Voci che vedono anche il suo annuncio, sulle volontà dichiarate in merito alle ambizioni che ha adesso da allenatore, dopo la straordinaria carriera vissuta in Capitale, con i colori della Roma cuciti addosso.

Potrebbe scegliere la destinazione in Sud America, Daniele De Rossi, all’unico club che ha “scelto” oltre la Roma. Perché va ricordato che Daniele De Rossi ha giocato per sole due squadre in carriera e la stessa, da calciatore, l’ha chiusa al Boca Juniors, club che vorrebbe allenare prima o poi, come da lui stesso annunciato.

Le parole di Daniele De Rossi sul suo futuro

Quelle che seguono, sono le dichiarazioni di Daniele De Rossi sul suo futuro in panchina. Ai microfoni di The Overlap, ha parlato così: “Ho capito molto presto che volevo allenare, Negli ultimi anni di carriera studiavo le partite fingendo di doverle preparare. Mi piacerebbe allenare anche all’estero, in diversi posti. Specialmente in Inghilterra. Poi, come sapete, mi piace tantissimo il Boca Juniors. Sono innamorato degli Xeneizes”.

De Rossi sulle orme di Claudio Ranieri: il motivo

Così come Sir Claudio Ranieri, che ha scritto la storia in Inghilterra, per quanto fatto di straordinario con il Leicester, anche Daniele De Rossi vorrebbe allenare in Premier League. Occhio dunque a quelle che sono le possibili panchine a rischio, proprio nel campionato inglese e con De Rossi che si candida ufficialmente ad un ruolo in panchina, per chi vorrà.