Allegri in Premier League: c’è l’annuncio

Arriva una notizia che annuncia quello che accadrà in vista dei prossimi mesi perché in molti aspettano il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina.

Il tecnico italiano dopo l’esonero dalla Juventus ora è pronto a tornare subito. Perché diverse voci sono iniziate a circolare in questi mesi su Allegri che non vuole restare fermo troppo a lungo e vuole provare subito a riscattare quello che è accaduto sulla panchina dei bianconeri per provare a dare una svolta al resto della sua carriera.

Può arrivare da un momento all’altro la svolta definitiva per quella che sarebbe poi una nuova offerta che può permettere ad Allegri di ritornare in panchina con un nuovo club pronto a puntare su di lui.

In questi ultimi mesi si è parlato anche di un ritorno in Italia di Allegri che è stato accostato prima al Milan e poi alla Roma per le situazioni difficili che hanno affrontato i club ad inizio stagione, ma anche al Bologna. Poi il nome del giocatore è stato affiancato anche a club di Premier League e per questo motivo che ora arriva una notizia molto importante sulla vicenda.

Calciomercato: Allegri in Premier League

Ha fatto tanto riflettere ciò che è accaduto alla Juventus con Allegri alla fine della scorsa stagione, con il club bianconero che ha deciso di farlo fuori in anticipo rispetto il suo contratto che era in scadenza nel 2025 per puntare su un nuovo allenatore, Thiago Motta.

Adesso però ci sono delle novità importanti che riguardano quello che può essere il futuro di Allegri con una nuova squadra che pensa seriamente di puntare su di lui. Diversi contatti ci sono stati, ma l’allenatore ha voluto distogliere l’attenzione con una delle sue solite battute.

Perché nelle ultime ore la redazione di Striscia la Notizia ha intercettato proprio Max Allegri che ha parlato della Juventus dicendo di fare sempre il tifo per i suoi ragazzi e che non ha nessun problema con Giuntoli (che pare averlo fatto fuori, ndr).

Allegri ha confermato che in questo momento si ritrova in vacanza e si gode la sua passione per il tennis. Poi alla domanda su un approdo in Premier League l’allenatore si è messo a ridere dicendo che non aveva i braccioli per nuotare fino a là e questo apre ad un possibile scenario imminente.