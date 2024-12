Calciomercato, riecco Skriniar: affare fatto, arriva in prestito

Il calciomercato torna a vedere tra i protagonisti Milan Skriniar, difensore ex Inter che ha lasciato il club a zero e che è pronto a rimettersi in gioco.

Perché il calciatore slovacco è al centro delle voci di calciomercato, con Napoli e Juventus che sono parse interessate a quello che è il colpo in chiusura adesso, in prestito, nella possibilità di rivederlo titolare già a gennaio.

Per il difensore slovacco ed ex Inter non c’è più spazio al Paris Saint-Germain, club allenato da Luis Enrique e che vede altre soluzioni per la difesa tant’è che il club transalpino, pur di risolvere quella che è la sua situazione, ha deciso di esser disposto a venderlo in prestito, quantomeno fino al termine di questa stagione. Un prestito che potrebbe veder rigonfiato il suo valore economico, in vista di cessioni future o se, il club coinvolto nella trattativa, potrà prenderlo a cifre da fissare già adesso per il riscatto futuro.

Calciomercato, prendono Skriniar in prestito: beffa alla Juventus

Gran beffa alla Juventus per quanto riguarda il colpo di calciomercato, in chiusura, che vede l’arrivo di Milan Skriniar.

Il difensore slovacco è stato per un lungo periodo nella short list di Cristiano Giuntoli che, dopo l’infortunio di Gleison Bremer, si è interrogato su chi prendere in difesa. Un acquisto, quello dell’ex Inter, che rischia di sfumare definitivamente, almeno stando a quella che è la notizia che arriva da La Marca Sport.

Perché Skriniar potrebbe clamorosamente finire in prestito in Turchia, dopo un lungo corteggiamento da parte non solo della Juventus, ma pure del Napoli. A convincerlo, ovviamente, anche le importanti cifre legate al suo ingaggio e sulle quali non ha rinunciato, lo stesso difensore ex nerazzurro.

Chiuso il colpo Skriniar: la notizia dall’estero

Il Galatasaray chiude in prestito il colpo Milan Skriniar, stando a quanto riferito dalla stessa fonte. Dopo le ipotesi che erano circolate sull’arrivo in Italia, tornando nel Paese che lo ha lanciato al grande panorama calcistico se si pensa il suo passato tra Sampdoria e Inter, alla fine è in Turchia che giocherà il difensore centrale slovacco. Alla fine però, né al Napoli né alla Juve si consumerà il ritorno di Skriniar in Italia.

La strategia per avere Skriniar in Serie A: solo un club può permetterselo

Solo un club, in Serie A, può permettersi questo colpo così importante. Ed è il Napoli che, facendo leva sull’interesse del PSG per Victor Osimhen, potrebbe proporre proprio al PSG il cartellino del nigeriano per “tentare” i parigini a vendere, appunto, Skriniar agli azzurri.