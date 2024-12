Serie A, infortunio e stagione finita: rottura del crociato

La notizia manda KO il suo allenatore e i fantallenatori, che lo perdono per tutta la stagione a causa dell’infortunio al crociato.

Il calciatore di Serie A si è rotto il crociato, in uno dei momenti più complicati della stagione per il club che vede ora l’emergenza vera e propria considerando l’importanza del giocatore stesso.

Come comunicato quest’oggi, l’infortunio è più serio del previsto. La nota ufficiale è arrivata nel corso di questo pomeriggio e a seguito degli esami strumentali sostenuti dal calciatore di Serie A.

Ultim’ora, confermata la lesione al crociato: stagione finita in Serie A

Praticamente nello stesso momento, sia il Napoli che un altro club di Serie A che si incontreranno tra non molto, per quanto riguarda il girone di ritorno a partire da gennaio, hanno comunicato ufficialmente il proprio infortunio.

Se per il Napoli però si tratta di un mese di stop per Buongiorno all’incirca, a causa dell’infortunio alle vertebre, in questo caso si tratta invece della rottura del crociato, come annunciato proprio in una nota ufficiale da parte del club di Serie A.

Era uscita vincente la squadra nell’ultimo appuntamento in Serie A, ma la brutta notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per l’allenatore e i fantallenatori che lo hanno al Fantacalcio. Si tratta del calciatore, nonché specialista sui calci di rigore, Abdou Harroui. Si è fatto male proprio nel corso dell’ultimo match, vedendo la sua stagione finita. Un grosso in bocca al lupo da parte dell’Hellas Verona che ha annunciato così la lesione del crociato di Harroui e, ovviamente, anche di tutta la redazione di Calciomercatoweb.

Lesione del crociato: il comunicato ufficiale del club di Serie A

Il club di Serie A, l’Hellas Verona, ha così annunciato la rottura del crociato per Abdou Harroui: “L’Hellas comunica che, nel corso dell’ultima giornata di campionato giocata tra Parma-Hellas Verona, il centrocampista Abdou Harroui ha subìto una rottura al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Abdou sarà operato nel corso della giornata di lunedì 23 dicembre, dal Professor Pier Paolo Mariani. I tempi di guarigione saranno tutti da stabilire”.

Rottura del crociato e stagione finita: il club interverrà sul mercato

Il club di Serie A interverrà sul mercato, a causa della rottura del crociato. La società degli scaligeri, a caccia di una salvezza da trovare, ha bisogno di piazzare un colpo in arrivo a gennaio, visto l’infortunio di Harroui. L’Hellas Verona interverrà a gennaio per accontentare Zanetti o chi ci sarà in panchina, piazzando un colpo sulla trequarti. Da capire da quale club, tra le top in Serie A, arriverà l’occasione di mercato in prestito.