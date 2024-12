Hellas Verona, Zanetti esonerato: il sostituto arriva subito

Sembra davvero impossibile poter continuare in questo modo ed ecco che è in arrivo la notizia che conferma l’esonero di Zanetti dall’Hellas Verona per far spazio ad un nuovo allenatore.

Una vera batosta quella che è arrivata in casa nello scontro diretto salvezza per l’Hellas Verona che è uscito sconfitto in maniera pesante contro l’Empoli e ora aspetta soltanto l’esonero Zanetti.

Non è piaciuto quanto è accaduto in queste ultime settimane alla società e la tifoseria in forte contestazione. Tantissime le sconfitte che si sono accumulate e per questo motivo che ora non si può fare altro che andare ad esonerare Zanetti dall’Hellas Verona per un nuovo allenatore che dovrà accettare la dura sfida.

Hellas Verona, esonero Zanetti: scelto il sostituto

Adesso ci sono delle nuove e importanti notizie che riguardano quella che sarà la scelta della società scaligera che non ha intenzione di continuare in questo modo. Per questo motivo che si valuta ora la nuova scelta del nuovo allenatore dell’Hellas Verona al posto di Zanetti.

Adesso la conferma può arrivare da un momento all’altro perché si parla già di quella che può essere la decisione ufficiale da parte del club che dopo la pessima sconfitta in casa contro l’Empoli è pronto ad annunciare il nuovo allenatore. La situazione è davvero complicata per il Verona che rischia la retrocessione e ora è sempre più in fondo alla classifica, intanto, non ci sono buone notizie per Zanetti ad un passo dall’esonero.

Dopo l’1-4 in casa in Verona-Empoli non potranno esserci altre occasioni. Sono 11 sconfitte in 15 partite di Serie A e per questo motivo che ora sarà esonerato Zanetti dall’Hellas Verona che cerca già il nuovo allenatore.

Sono diverse le scelte che può andare a fare la società che da diversi mesi osserva le situazioni di allenatori che piacciono e di un certo livello come De Rossi e Gilardino, ma pare che loro non potranno allenare altre squadre in Italia in questo lasso di tempo dopo gli esoneri con Roma e Genoa. Per questo motivo ora come nuovo allenatore del Verona si parla di Andreazzoli e Cioffi al posto di Zanetti.

Non avrà altre occasioni l’attuale allenatore con Zanetti praticamente esonerato dall’Hellas Verona che ora dovrà annunciare la nuova scelta in panchina per risolvere questa situazione di classifica difficilissima.