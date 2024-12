L’agente di Theo Hernandez esplode: “Via dal Milan?”, svela tutto

Il caso Theo Hernandez al Milan sta iniziando a diventare molto complicato da gestire: ora ha parlato il suo agente.

Il calciatore francese è finito al centro delle critiche per il suo atteggiamento che non sembra essere troppo positivo rispetto al passato e anche per le prestazioni che non sono eccezionali e che nel tempo stanno creando guai al Milan. Paulo Fonseca lo ha fatto fuori nell’ultima partita e ora si è scatenato il caos circa il suo futuro.

Theo Hernandez resta o va via? Ci sono molte voci che riguardano il terino francese e ora il suo agente ha deciso una volta per tutte di fare chiarezza.

Calciomercato Milan: quale futuro per Theo Hernandez?

In casa Milan si è creato il caso Theo Hernandez. Il capitano rossonero non ha giocato l’ultima partita per scelta tecnica di Fonseca ed è ai ferri cortissimi con il suo attuale allenatore.

Gli ultimi tempi non sono stati tanto felici per Theo Hernandez. Il calciatore francese ha perso posto nelle gerarchie di Fonseca che non lo reputa neppure un buon capitano, come ha fatto intendere palesemente nelle ultime dichiarazioni prima del Genoa.

Secondo quanto raccontato nelle ultime settimane da vari organi di stampa, tra Theo Hernandez e il Milan sembra essere arrivato il momento dell’addio.

Agente Theo Hernandez: la verità sul futuro

Ci sono molte voci intorno al futuro di Theo Hernandez e al suo possibile addio al Milan in estate. Il francese ha ovviamente attirato l’interesse di tanti club importanti che nel corso degli ultimi anni hanno provato a corteggiarlo, senza mai ricevere risposta positiva dal Milan o dallo stesso calciatore.

Visto quanto sta accadendo ora con Fonseca, però, le voci sull’addio sono tornate più insistenti che mai e possono portare a novità importanti nel giro di pochissimo tempo.

Il suo agente, Manuel Garcia Quilon, è stato a Casa Milan per discutere del contratto del suo assistito, nonostante i recenti attriti con Fonseca. E all’uscita si è fermato a parlare con i giornalisti presenti, annunciando che “la volontà di Theo Hernandez è quella di restare al Milan, e anche di firmare il rinnovo del contratto“.

Fonseca vs Theo Hernandez: risponde l’agente

L’ultima settimana è stata pesantissima per Theo Hernandez, dopo la scelta di Fonseca di escluderlo dalla gara contro il Genoa e di preferirgli il giovane Jimenez. Ora toccherà a Theo riacquistare la fiducia del tecnico, con umiltà e con il lavoro sul campo.

“È una scelta che non gli compete, bisogna rispettare i compagni e le scelte dell’allenatore“, ha concluso l’agente di Theo Hernandez, schierandosi di fatto dalla parte di Paulo Fonseca.