Infortunio Buongiorno, il Napoli chiude per il sostituto: arriva a gennaio

Si è infortunato due vertebre e adesso, Alessandro Buongiorno, obbliga il Napoli ad intervenire sul mercato.

Interviene sul mercato il Napoli e deve farlo per forza, considerando che in più occasioni Antonio Conte ha palesato, anche se tra le righe, che “non si fida” delle sue riserve.

In campo non hanno effettivamente convinto Rafa Marin e Juan Jesus, per quel poco che si sono visti e che saranno gli impiegati obbligati fino al calciomercato che aprirà a gennaio, col Napoli che adesso lavora e accelera per quello che è il colpo in chiusura, con beffa potenziale alla Juventus e alle rivali in Serie A.

Calciomercato Napoli: tegola Buongiorno, a gennaio il sostituto

Sarà costretto a prendere un sostituto nell’immediato il Napoli e adesso è chiamato ad accelerare Giovanni Manna, nell’operazione che porterà ad Antonio Conte il vero sostituto di Alessandro Buongiorno.

L’infortunio alle vertebre per il calciatore del Napoli obbliga il calciatore al mese di stop e, fino a gennaio, si vedrà in difesa Juan Jesus o una soluzione “improvvisata” su una difesa a tre, contando anche la presenza di Rafa Marin che ha convinto solo parzialmente Conte e il suo staff. Pertanto, potendo attingere a quel che sarà il calciomercato di riparazione che apre tra circa 15 giorni, il Napoli interverrà sul mercato.

E il calciomercato, che è alle porte, vede la possibilità di chiudere subito il colpo dall’Arsenal, nel nome dell’ex Spezia, Jakub Kiwior. Il difensore polacco piace anche alla Juventus che vorrebbe piazzare il colpo in difesa per far felice Thiago Motta, che lo ha già allenato allo Spezia. Ma ecco che Manna e Conte, anche per esigenza personale, sono pronti a piazzare la beffa agli ex bianconeri.

Quanto starà fuori Buongiorno? Napoli chiamato ad intervenire sul mercato

Alessandro Buongiorno sarà fuori per un mese. Chiaro è che non è un tipo di infortunio che costringe ad intervenire come lo è la Juventus per il problema con Bremer, ma le alternative che non convincono Conte, portano il club alla soluzione a gennaio, che era già emersa proprio per eventuali situazioni simili. Il primo obiettivo per la difesa, fanno sapere da SportMediaset portano alla forte accelerata adesso per Jakub Kiwior, difensore dell’Arsenal che potrebbe far rientro in Serie A, finendo proprio al Napoli.

Ultime Napoli: le cifre per il sostituto di Buongiorno

Il Napoli non vorrà andare oltre i 15-20 milioni per il sostituto di Buongiorno nel calciomercato a gennaio. I Gunners però, dal canto proprio, per la cessione di Kiwior chiedono almeno 25 milioni di euro. Si lavora su quelli che sono i numeri sulle cifre, col Napoli che vorrebbe andare verso lo “sconto”.