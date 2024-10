Juve, fatta per il sostituto di Bremer: è già in Italia, arriva a gennaio

La Juventus è pronta a chiudere l’operazione già in queste settimane perché il sostituto di Bremer (fuori tutta la stagione dopo il grave infortunio) arriverà dall’Italia a gennaio.

Si sta già attrezzando per il futuro la Juve, un futuro che è imminente e dietro le porte del mercato di gennaio. Perché la società ha deciso di non puntare su nessuno dei calciatori svincolati e vuole andare a prendere un nuovo colpo dalla sessione invernale prossima che ci sarà tra qualche mese per sostituire l’infortunato Bremer in difesa.

E’ ovvio che la società ha parlato con Thiago Motta e trovato una strategia comune per andare avanti insieme in questo momento in questo modo, poi ci saranno degli investimenti mirati nel mercato di gennaio e la priorità è proprio quella di puntare forte su un nuovo difensore al posto di Bremer per la Juve.

Calcio mercato Juventus: scelto il sostituto di Bremer

Diverse novità molto importanti arrivano riguardo quelle che possono essere le mosse della Juventus. Perché il club bianconero sta osservando attentamente alcuni giocatori che possano prendere da gennaio parte alla rosa della Juve dopo l’infortunio di Bremer e sono diversi i nomi importanti.

Secondo le ultime notizie di mercato rivelate da Tuttosport emissari bianconeri hanno osservato in queste ultime settimane attentamente un giocatore su tutti. Perché dopo Beukema e Kiwior ora è Ismajli la priorità della Juve per sostituire Bremer infortunato.

Il 28enne dell’Empoli rispetta l’identikit di Thiago Motta e sembra ormai pronto subito al grande salto di qualità, uno che è capace di giocare anche da terzino e che ha già convinto in queste prime settimane di nuova stagione affrontando proprio anche la Juve e annullando Vlahovic.

Ardian Ismajli è stato un giocatore messo nel mirino da diversi club quest’estate, poi alla fine è rimasto all’Empoli dove si sta ripetendo dopo la scorsa stagione e anche in questa è partito fortissimo con grandi prestazioni che hanno attirato nuovamente delle big sul suo nome.

Adesso però per lui può arrivare davvero la grande occasione senza precedenti, perché a gennaio la Juventus vuole comprare Ismajli per sostituire Bremer. Il calciatore albanese sta convincendo sempre di più la società partita dopo partita e adesso potrebbero esserci presto delle importanti novità.

Già nel giro delle prossime settimane la Juve può chiudere l’acquisto di Ardian Ismajli per avere già il calciatore bloccato appena aprirà nei primi giorni di gennaio la prossima finestra di mercato invernale. Ad oggi, secondo Tuttosport, è lui l’indiziato principale per approdare in bianconero e vedremo come andranno a finire le cose. Per voi è il colpo giusto?