Esonero Thiago Motta, la Juventus ha deciso: gira già una voce

La Juventus di Thiago Motta è in palese difficoltà e rischia di restare fuori da ogni obiettivo stagionale: ora la società valuta il futuro.

I bianconeri si sono arresi anche al Venezia ultimo in classifica e non sono riusciti a vincere una partita che sulla carta era molto più semplice del previsto. Il campo ha parlato e c’è poco da discutere per quanto visto in campo. Ci sono problemi enormi per la Juve, visto che i risultati contro le piccole non arrivano quasi mai e la vetta ora dista tantissimo.

Il futuro della Juventus è fortemnte in bilico: stanno cadendo tutte le certezze e il primo colpevole è sicuramente Thiago Motta.

Juventus, Thiago Motta ha finito gli alibi: le ultime

La Juventus non riesce più a vincere e in campionato sta perdendo pesantemente posizioni in classifica. Il rischio è quello di ripetere la stessa stagione dell’anno scorso e di finire fuori dalle prime quattro e quindi senza qualificazione in Champions League. Il danno economico sarebbe davvero enorme, visti gli introiti importanti che derivano dalla competizione europea e per questo si sta provando a mettere una pezza.

Gli infortuni costanti sono stati un alibi per Thiago Motta fino a questo momento ma ora la dirigenza e la tifoseria sono stufi dell’atteggiamento della squadra e dei risultati negativi.

A Torino inizia a girare una voce sull’esonero di Thiago Motta: la Juventus pare aver ormai preso una decisione irreversibile sul tecnico italo-brasiliano.

Esonero Thiago Motta: la Juventus ha preso una decisione

L’esonero di Thiago Motta è una richiesta di una parte dei tifosi della Juventus. In moltissimi vorrebbero il ritorno di Massimiliano Allegri che tra difficoltà e critiche è sempre riuscito a portare risultati importanti a Trino e parte della tifoseria è rimasta legara al tecnico toscano.

Nonostante i risultati altalenanti tra Seria A e Champions League e le palesi difficoltà del gruppo bianconero, Thiago Motta non rischia l’esonero dalla Juventus. Secondo quanto riferisce TMW, infatti, il club ha deciso di dare la massima fiducia all’allenatore fino al termine della stagione e anche oltre.

Thiago Motta resterà l’allenatore della Juventus anche per la prossima stagione. Pure se non dovesse raggiungere la qualificazione in Champions League, anche se a quel punto le difficoltà saranno ben altre.

Futuro Thiago Motta: senza Champions League mercato povero

Thiago Motta resta alla Juventus anche per la prossima stagione ma rischia un mercato molto povero senza Champions League. Non potrebbe fare ricieste importanti e dovrà accontentarsi di quello che Giuntoli riuscirà a fare.

Inoltre il rischio maggiore sarebbe quello di perdere alcuni calciatori titolari che verrebbero sacrificati per poter pensare di completare la rosa nel migliore dei modi per tornare, poi, tra le prime della classifica.