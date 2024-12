Terremoto Juventus, resa Thiago Motta: presa una decisione

Arrivano conferme importanti riguardo quello che è accaduto in queste ore alla Juventus con Thiago Motta che è uscito fischiato ancora una volta dopo un risultato negativo.

C’è chi grida all’esonero di Thiago Motta dalla Juventus, chi contesta i giocatori e anche le scelte di mercato di Giuntoli e della società. Ma quello che è certo è che ad oggi non c’è un ambiente per niente sereno in casa Juve ed è frutto dei risultati che sono stati ottenuti in questi primi quattro mesi di stagione.

Perché al momento c’è grande confusione per quello che è il nuovo progetto della Juventus e i timori continuano a crescere. Al momento ci sono situazioni complicate da dover gestire perché non sembrano esserci possibilità che cambino le cose all’improvviso.

Adesso ci sono delle novità che riguardano proprio quello che può accadere con anche la posizione dello stesso allenatore Thiago Motta messa in discussione dall’intera piazza bianconera. I risultati negativi continuano ad accumularsi e per questo motivo che il club ora vuole dare una scossa a tutto l’ambiente, l’obiettivo è quello di cercare di dare un segno sempre più forte e di unione.

Juventus, esonero Thiago Motta: terremoto interno

La vittoria con il Manchester City in Champions League sembrava potesse mettere un punto definitivo al periodo altalenante della Juventus, ma alla fine così non è stato. Anzi, le cose sono andate esattamente come i mesi scorsi se non peggio, dopo un gran risultato non c’è continuità della Juve che torna a pareggiare, deludere e far riflettere.

In campionato la Juve è l’unica squadra a non aver mai perso, ma sono già 10 in 16 partite di campionato i pareggi. Un numero esagerato se consideriamo i risultati della altre rivali, tanto che la squadra di Thiago Motta a nemmeno metà campionato è già al 6 posto e con 9 punti dal primo occupato dall’Atalanta.

Un altro segno di resa arrivato da Thiago Motta e la sua Juventus che è troppo fragile indietro dall’infortunio di Bremer e crea troppo poco in avanti. Adesso servono risposte e spiegazioni per i tifosi che continuano a contestare giornata dopo giornata i risultati e le prestazioni di una squadra che non convince.

Adesso il progetto di Thiago Motta è appeso ad un filo anche se la Juventus continua a dargli fiducia, ma i prossimi mesi saranno decisivi per evitare un terremoto che si fa sempre più forte e crea spaccature evidenti.