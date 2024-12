È finita col PSG, cessione in Serie A: un tecnico lo ha già chiamato

Il calciomercato in Serie A vede protagonista il calciatore in uscita dal PSG, col quale sarebbe letteralmente finita.

Il giocatore francese è stato protagonista tra i rumors tant’è che il suo allenatore, Luis Enrique, ha mandato dei veri e propri messaggi diretti in conferenza stampa quando ha dichiarato che, pur non parlando francese, il suo spagnolo è così chiaro: spazio per il giocatore, al PSG, non ce n’è più.

Il calciatore in questione era tra i principali candidati alla posizione di sostituto di Mbappè ma, da quando è andato via l’attuale calciatore del Real Madrid, nessuno davvero ha realmente preso il posto di Kylian. Tant’è che ora il PSG vuole Osimhen come principale attaccante, liberando il calciatore che piace in Serie A e che è stato già chiamato da uno degli allenatori pronti ad aggiudicarselo nel prossimo mercato, a gennaio.

Finita col PSG: un allenatore pronto a convincere il club a prenderlo

Dalla Francia fanno sapere che risulta finita l’esperienza del calciatore con il PSG. Era stato preso quando ancora Mbappè giocava per il club parigino e con l’intenzione di vederlo sostituire proprio il fuoriclasse francese.

Le cose però non sono andate per il meglio, con il club allenato da Luis Enrique che fa fatica a metterla dentro. E allora ecco che subentrano le voci su Osimhen, così come quelle inverse di Randal Kolo Muani in Serie A.

C’è un allenatore però, stando a quanto dichiarato dallo stesso tecnico, che avrebbe messo nel mirino proprio Kolo Muani, sognando il grande colpo in Francia: “Dobbiamo essere onesti, conosco Kolo Muani dai tempi del Francoforte. È fortissimo, potrebbe essere uno dei profili che abbiamo nel mirino”. Parola di Adi Hutter, allenatore del Monaco che potrebbe volere proprio Kolo Muani nel Principato di Monaco e che si inserisce dunque nella lunga fila dei club interessati, nella quale ci sono anche la Juventus, l’Inter e il Napoli.

Dal PSG alla Serie A: c’è una concorrente nuova per il colpo a gennaio

La certezza, ad oggi, è che Randal Kolo Muani possa dire addio al Paris Saint-Germain, già a gennaio. Senza attendere il finale di stagione, con Juventus, Inter e Napoli avvisate. Perché, se non si sbrigheranno a convincere il PSG, a farlo, potrebbe essere il Monaco al quale, i soldi, non mancano.

Ultime sul colpo dal PSG: Luis Enrique ha “annunciato l’addio”

Per vie traverse, in messaggi comunque molto diretti, ha chiarito che le cose sono finite con il PSG, per Randal Kolo Muani. Alle domande su Kolo Muani, ha risposto così l’ex allenatore del Barcellona: “Se qualcuno non capisce quando parlo, non è un problema mio. Io posso convocare solo 20 giocatori. Se l’assenza di Kolo Muani suscita delle domande, non è un problema io. Io non parlo francese, ma sono molto chiaro quando parlo spagnolo”.