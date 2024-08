Osimhen, tutto fatto: lo hanno venduto, ma non possono annunciarlo

Osimhen via da Napoli? Affare bloccato per una ragione. La società ha già venduto l’attaccante, ecco tutti i dettagli.

Tiene banco, in casa Napoli, la questione riguardante il futuro di Victor Osimhen.

Arriva un’altra indiscrezione di mercato relativa al destino dell’attaccante nigeriano. Una svolta inattesa, che avrebbe del clamoroso se fosse confermata. Situazione al limite dell’assurdo che spiegherebbe molte cose.

Si attende il 30 agosto per la definitiva fumata bianca. Infatti, è questo il termine ultimo per poter vendere in Europa Osimhen. Ma c’è un retroscena interessante che riguarda proprio il giocatore, che per alcuni è già stato ceduto.

A prescindere da come vada a finire la questione Victor Osimhen, il Napoli si sta muovendo e conta di chiudere almeno 3 acquisti in questi ultimi giorni di mercato.

Osimhen, tutto fatto con il Napoli: lo hanno già venduto

Da McTominay a Gilmour fino a Romelu Lukaku. Sono questi i calciatori nel mirino degli azzurri.

Una svolta improvvisa, da parte del club, con Aurelio De Laurentiis che ha deciso di fare all in e di chiudere gli accordi nonostante la querelle Victor Osimhen.

C’è un retroscena interessante, ch riguarda proprio l’attaccante nigeriano che pare sia stato stato già venduto.

Infatti, secondo quanto riportato da Vincenzo Imperatore, il ritardo dell’ufficialità di Osimhen al Psg è legata ad accordi stipulati tra ADL e il giocatore.

Un motivo, chiaro, da parte della società azzurra, che vuole aspettare l’ultimo giorno utile per ufficializzare la cessione al Psg di Osimhen.

Perché non ufficializzano la cessione di Osimhen?

A spiegare i motivi di questo ritardo, nell’ufficializzare la cessione di Osimhen al Psg, è il giornalista Vincenzo Imperatore che ha fatto il punto riguardo la querelle legata al centravanti nigeriano.

Secondo il consulente d’azienda, che in passato ha lavorato per il Credito Italiano e anche per UniCredit, c’è una strategia chiara da parte del Napoli che è quella di non comunicare l’accordo per la vendita al Psg di Victor Osimhen.

Un modo, questo, per non fare alzare i prezzi dei cartellini dei giocatori che il Napoli sta prendendo.

“Vi aspetto tutti la prossima settimana. Voi maestri dell’impreditoria e del management, ci avete mai pensato a questa cosa? Se il Napoli non vuole ufficializzare Osimhen al Psg per 130 milioni, per non far aumentare i prezzi degli acquisti che sta facendo? Se vogliono annunciare tutto a fine mercato, così come da accordi, tra il calciatore, il Psg e De Laurentiis?”.