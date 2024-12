Vlahovic rompe con la Juve, va via a gennaio: scelto il sostituto

Le brutte immagini di ieri sera nel post partita contro il Venezia sono la conferma che qualcosa fra Vlahovic e la Juventus si sia rotto.

L’attaccante serbo non è più quello di una volta, ed il rendimento in questo inizio di stagione, nonostante i gol, lo conferma. Il battibecco tra il 9 bianconero ed un gruppo della Curva Sud Scirea è l’immagine perfetta della piega negativa che starebbe prendendo la stagione della Vecchia Signora, partita con delle aspettative che al momento non starebbero venendo rispettate.

In tutto questo c’è una questione non deve assolutamente passare inosservata, ovvero il futuro di Vlahovic, perché se prima era semplicemente stuzzicato, adesso potrebbe seriamente valutare la possibilità di lasciare la Juventus già a gennaio.

Vlahovic rompe con la Juventus, decisione presa per il futuro

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dusan Vlahovic dopo l’episodio di ieri sera. Il battibecco tra il centravanti serbo e la Curva Sud Scirea al termine della partita conferma l’esistenza di frizioni in un rapporto che oramai si sta deteriorando settimana dopo settimana.

L’impressione è che quasi la Juventus e l’ex Fiorentina non si sopportino più, anche perché non è un caso che in questo inizio di stagione altalenante della squadra l’unico giocatore ad essere stato preso di mira dalla critica, in maniera pesante, sia stato solo lui. Questo inevitabilmente ha fatto scattare delle riflessioni in Dusan Vlahovic, che adesso non sarebbe poi più così tanto sicuro di proseguire la sua carriera in bianconero. Ovviamente da qui a parlare di separazione sicura ce ne vuole, ma l’impressione è che a piccoli passi si stia viaggiando in questa direzione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il futuro di Vlahovic potrebbe essere lontano dalla Juventus già a partire dal prossimo calciomercato invernale, con la Vecchia Signora che potrebbe addirittura utilizzarlo come pedina di scambio nell’operazione per arrivare al suo sostituto naturale, giocatore che Thiago Motta avrebbe cercato di portare in bianconero già la scorsa estate.

Vlahovic via: già scelto il sostituto

Da gennaio a gennaio. Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus già nel prossimo calciomercato invernale. Ovviamente si tratterebbe essere di una mera supposizione, ma come scritto questa mattina anche da Il Corriere dello Sport, la bufera di ieri sera contro i tifosi potrebbe aver segnato una volta e per tutte il suo, già in bilico, futuro in bianconero.

A fronte di questo la Vecchia Signora si sarebbe iniziata a muovere di conseguenza, alimentando il sogno Joshua Zirkzee, da sempre il prescelto di Thiago Motta per il ruolo di centravanti. E chissà che già nel prossimo calciomercato invernale la Juventus non si possa sedere al tavolo delle trattative con il Manchester United per discutere di un eventuale e clamoroso scambio, che alla fine dei conti potrebbe arrivare ad accontentare entrambi gli allenatori. Staremo a vedere.