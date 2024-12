Juve, trovato il vice Vlahovic: è il nuovo Tevez

La Juventus è a caccia del nuovo Vlahovic considerando che al momento non sa se l’attaccante serbo resterà o meno in bianconeri nei prossimi anni.

Il club bianconero sa bene che attualmente Vlahovic è in scadenza nel 2026 e non vive per niente un buon momento visto quello che sta accadendo a lui e la Juventus. Il giocatore non sta avendo continuità di prestazioni e di gol e per questo motivo che ci sono delle continue voci che lo riguardano con un possibile addio dalla Juve visto che il rinnovo è bello che lontano in questo momento.

Arrivano quindi aggiornamenti su quella che può essere la mossa di mercato della Juventus che vuole prendere un nuovo attaccante a prescindere del futuro di Vlahovic che è comunque in dubbio. Perché ad oggi il club bianconero si ritrova in un momento difficile senza un suo sostituto.

Calciomercato Juventus, nuovo Tevez al posto di Vlahovic

La Juventus potrebbe quindi pensare di puntare forte su un giocatore che già conosce bene il campionato italiano e che può essere un punto fermo per i prossimi anni, inoltre è un calciatore che Thiago Motta conosce già bene e che può diventare molto importante per il suo gioco.

In questo momento la Juventus vuole provare a trovare un nuovo giocatore che può essere utile per il presente ma soprattutto per il futuro. La società bianconera vuole fare un investimento molto importante e punta un giocatore argentino che è considerato da molti il nuovo Tevez.

Sul taccuino di Giuntoli e della Juventus c’è Santiago Castro, giovanissimo attaccante classe 2004 argentino che in questa stagione con il Bologna si sta confermando essere un prospetto molto importante e che può diventare decisivo per il futuro.

Il giocatore lo scorso gennaio è arrivato a Bologna e ha avuto già modo di lavorare con Thiago Motta che gli ha concesso anche alcune possibilità. Adesso però Castro può già fare il salto di qualità definitivo con la Juventus che fa sul serio, ma non sarà facile portarlo via dal Bologna.

Ad oggi è a 5 goal e 5 assist in 19 presenze stagionali con Castro che resta seguito dalla Juve, lui che è considerato da alcuni il nuovo Tevez e altri il nuovo Lautaro Martinez, che sono anche i suoi idoli. I prossimi mesi saranno decisivi perché su di lui c’è anche la concorrenza della Premier.