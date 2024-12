Tegola Juventus, cambiano i tempi di recupero: Motta nei guai

Invece che svuotarsi, l’infermeria della Juventus continua a riempirsi settimana dopo settimana, con Thiago Motta oramai stremato.

L’allenatore italo-brasiliano ha già dovuto fare a meno del calciatore nel contestato pareggio di ieri sera contro il Venezia, ma l’impressione è che dovrà trovare una soluzione alla sua assenza anche per le prossime partite della Vecchia Signora. Stando alle ultime notizie, infatti, il bianconero non avrebbe ancora recuperato dal suo infortunio, con i tempi che si sarebbero addirittura allungati per la disperazione di Thiago Motta, che oramai non sa più cosa fare, visto che sembrerebbe essere quasi maledetta questa sua prima stagione alla Juventus.

Tegola Juventus: cambiano i tempi di recupero

Piove letteralmente sul bagnato in casa Juventus. Il pareggio di ieri sera contro il Venezia ha dato il via ad una crisi nella quale la Vecchia Signora è però coinvolta già da diverse settimane. La vittoria sul Manchester City aveva un po’ mascherato il tutto, ma tutti i nodi sono venuti al pettine nel momento in cui Vlahovic è riuscito a raddrizzare una partita oramai persa a recupero praticamente finito.

C’è da dire, comunque, che la gestione di Thiago Motta fino a questo momento è stata impeccabile per quello che ha dovuto, e sta, attraversando. L’allenatore italo-brasiliano ha difatti a disposizione una rosa decimata rispetto all’inizio della stagione per via dei tanti, troppi infortuni che continuerebbero a moltiplicarsi invece che ridursi. L’infermeria della Cotinassa è infatti piena, e l’impressione è che prima di qualche settimana, se non addirittura mese, difficilmente si svuoterà.

Ad indorare ulteriormente la pillola le ultime notizie relative all’infortunio di Andrea Cambiaso. L’esterno della Juventus non sembrerebbe aver ancor smaltito il fastidio alla caviglia che l’ha costretto a saltare ieri il Venezia, motivo per il quale i suoi tempi di recupero si sarebbero inevitabilmente allungati, per la disperazione di Thiago Motta che non sa più da dove attingere per allungare la propria panchina. A riportarlo è questa mattina Tuttosport.

Juventus: salta anche la prossima partita

L’infortunio di Andrea Cambiaso è l’immagine perfetta del momento complicato che sta attraversando la Juventus. L’esterno bianconero è stato infatti costretto a fermarsi per via di un problema alla caviglia che a quanto pare gli farà saltare più di una semplice partita, a partire da quella di ieri sera contro il Venezia.

Thiago Motta sperava di poter tornare ad avere a disposizione Cambiaso già a partire dalla sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, ma così non sarà, visto che l’esterno azzurro non sembrerebbe avere ancora smaltito del tutto questo fastidio. La speranza è che possa quantomeno rientrare tra i convocati per la sfida di Monza, ma potrebbe darsi che l’allenatore italo-brasiliano lo risparmierà da ogni sforzo per averlo al massimo della condizione per il big match del 29 di dicembre contro la Fiorentina.